İmalat sektöründe faaliyet gösteren Kokil Metal, yaşadığı finansal sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
71 yıllık Türk sanayi devi konkordato ilan etti
İmalat sanayisinde faaliyet gösteren Kokil Metal, mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete üç aylık geçici koruma sağladı.Kaynak: Diğer
Şirketin talebini değerlendiren İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi.
Mahkeme, konkordato sürecinin denetimi amacıyla şirkete bir kişilik konkordato komiseri atadı.
Davanın bir sonraki duruşmasının 17 Aralık 2026'da görüleceği bildirildi.
1954'TE KURULDU
Kokil Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin temelleri 1954 yılında Erdoğan Kalıpçılar tarafından atıldı.
Şirketin yönetiminde sanayici Zafer Kalıpçılar bulunurken ilk yurt dışı ihracatını 2007'de gerçekleştirdiği belirtildi.
Şirket, 2019'da 5 bin metrekarelik yeni fabrikasına taşındı; 2023'te ikinci fabrikasını kurarak üretim faaliyetlerini daha da genişletti.
Firma; başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere enerji ve çeşitli sanayi sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiriyor.
Türkiye sanayisinin köklü şirketlerinden Kokil Metal, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından konkordato talep etti. Mahkeme, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verirken sürece komiser atadı. Duruşma ise Aralık ayında yapılacak.