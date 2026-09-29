71 yıllık Türk sanayi devi konkordato ilan etti

Firma; başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere enerji ve çeşitli sanayi sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiriyor.

Türkiye sanayisinin köklü şirketlerinden Kokil Metal, yaşadığı finansal sıkıntıların ardından konkordato talep etti. Mahkeme, şirket için üç aylık geçici mühlet kararı verirken sürece komiser atadı. Duruşma ise Aralık ayında yapılacak.