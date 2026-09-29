Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026)
Meteoroloji’nin 29 Eylül raporuna göre gök gürültülü sağanaklar sabah Marmara ve Doğu’da başlayıp öğle saatlerinde iç ve kuzey kesimlere yayılacak. Marmara ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış, batıda kuzeyli, doğuda güneyli fırtına bekleniyor. Gece yağışlar kuzey ve iç kesimlerde sürecek.Gül Devrim Koyun
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın; genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın; Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
06:00 - 12:00
Günün ilk saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri) ile Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. İstanbul ve Sakarya hattında yağışların kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 50-70 km hızla esen rüzgar etkisini göstermektedir. Doğu Bölgesi'nde ise saatte 40-60 km hıza ulaşan güney yönlü rüzgarlar öne çıkarken, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir.
12:00 - 18:00
Öğle saatlerine doğru yağışlı sistem genişleyerek İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu kıyılarına kadar yayılmaktadır. Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde devam etmektedir. Marmara ve Ege Denizi kıyılarındaki kuzeyli rüzgarlar (50-70 km/sa) ile Doğu Anadolu'daki güneyli rüzgarlar (40-60 km/sa) şiddetini korurken, güney ve güneydoğu kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürmektedir.
18:00 - 00:00
Akşam saatlerinde yağışlı hava kütlesi Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusuna doğru çekilmektedir. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı devam ederken, Ege ve Marmara'da sert rüzgarlar esmeyi sürdürmektedir
00:00 - 06:00
Gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar olan süreçte yağışlı hava Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde (Ankara, Çankırı çevresi) etkili olmaya devam etmektedir. Kastamonu ve Yalova-Kocaeli hattında kuvvetli yağışlar gözlenirken, Marmara ve Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar (50-70 km/sa) ve Doğu Anadolu'daki rüzgar akışları (40-60 km/sa) varlığını korumaktadır. Ülkenin güney ve doğu kesimleri ise gece boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne sahiptir.
29 Eylül Salı bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 15°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Anadolu yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 16°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu
UŞAK 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin ise mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 30°C
Çok bulutlu, iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri mevzi sağanak yağışlı
HATAY 17°C, 27°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİNOP 16°C, 25°C
Çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 13°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 17°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 16°C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 7°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 7°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN 9°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,7 m, Görüş: İyi.