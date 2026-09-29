Yeniçağ Gazetesi
29 Eylül 2026 Salı
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026)

Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026)

Meteoroloji’nin 29 Eylül raporuna göre gök gürültülü sağanaklar sabah Marmara ve Doğu’da başlayıp öğle saatlerinde iç ve kuzey kesimlere yayılacak. Marmara ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış, batıda kuzeyli, doğuda güneyli fırtına bekleniyor. Gece yağışlar kuzey ve iç kesimlerde sürecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Artvin çevreleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

1 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 3

RÜZGAR

Rüzgarın; genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 4

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın; Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 6

06:00 - 12:00

Günün ilk saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri) ile Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaktadır. İstanbul ve Sakarya hattında yağışların kuvvetli olması beklenirken, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden saatte 50-70 km hızla esen rüzgar etkisini göstermektedir. Doğu Bölgesi'nde ise saatte 40-60 km hıza ulaşan güney yönlü rüzgarlar öne çıkarken, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakimdir.

6 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 7

12:00 - 18:00

Öğle saatlerine doğru yağışlı sistem genişleyerek İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu kıyılarına kadar yayılmaktadır. Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz boyunca gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli şekilde devam etmektedir. Marmara ve Ege Denizi kıyılarındaki kuzeyli rüzgarlar (50-70 km/sa) ile Doğu Anadolu'daki güneyli rüzgarlar (40-60 km/sa) şiddetini korurken, güney ve güneydoğu kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürmektedir.

7 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 8

18:00 - 00:00

Akşam saatlerinde yağışlı hava kütlesi Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusuna doğru çekilmektedir. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı devam ederken, Ege ve Marmara'da sert rüzgarlar esmeyi sürdürmektedir

8 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 9

00:00 - 06:00

Gece saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar olan süreçte yağışlı hava Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde (Ankara, Çankırı çevresi) etkili olmaya devam etmektedir. Kastamonu ve Yalova-Kocaeli hattında kuvvetli yağışlar gözlenirken, Marmara ve Ege kıyılarındaki kuvvetli rüzgar (50-70 km/sa) ve Doğu Anadolu'daki rüzgar akışları (40-60 km/sa) varlığını korumaktadır. Ülkenin güney ve doğu kesimleri ise gece boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne sahiptir.

9 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 10

29 Eylül Salı bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

10 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

11 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 12

BURSA 15°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Anadolu yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 16°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; il genelinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

12 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 13

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

13 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 14

AFYONKARAHİSAR 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 12°C, 24°C
Parçalı bulutlu

UŞAK 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 15

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar mevkiinin ise mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

15 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 16

ADANA 18°C, 30°C
Çok bulutlu, iç kesimleri mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 21°C, 30°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri mevzi sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 27°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

16 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 17

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 18

ANKARA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 19

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli, Düzce çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

19 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 20

BOLU 12°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SİNOP 16°C, 25°C
Çok bulutlu, batı kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 17°C, 20°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

20 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 21

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

21 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 22

AMASYA 13°C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 17°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 17°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 23

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

23 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 24

ERZURUM 7°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 9°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 25

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

25 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 26

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

26 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 27

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

27 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 28

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

28 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 29

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

29 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 30

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, günün ilk saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

30 31
Meteoroloji saat saat uyardı: 35 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (29 Eylül 2026) - Resim: 31

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 öğle saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,7 m, Görüş: İyi.

31 31
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro