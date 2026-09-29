Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğada ender rastlanan canlı türlerinden biri olan kara leylek (Ciconia nigra), dere yatağında beslenirken bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Parlak siyah tüyleri ve farklı görünümüyle dikkat çeken nadir kuş türünü gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

Türkiye genelinde genellikle insan yerleşimlerinden uzak sulak alanlarda, dere kenarlarında ve ormanlık bölgelerin iç kesimlerinde yaşamını sürdüren kara leylekler, yaygın olarak bilinen beyaz leyleklere kıyasla oldukça çekingen yapılarıyla tanınıyor.

BÖLGEDEKİ BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ GÖZLER ÖNE SERDİ

İnegöl'de kaydedilen bu görüntüler, bölgenin sulak alan ekosisteminin ve doğal yaşam çeşitliliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor. Bir süre dere kenarında avlandıktan sonra gözden kaybolan kara leylek, yöre halkı ve doğaseverler arasında heyecan yarattı.