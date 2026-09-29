Milyar dolarlık fon vurgunu gündemdeki yerini koruyor. Gazeteci Yılmaz Özdil, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında gündeme gelen hisse işlemi iddialarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Kaya çifti hakkında, Özata Denizcilik hisselerinde toplam 163 milyon liralık yatırım yaparak yaklaşık 2,17 milyar lira elde ettikleri iddiası gündeme gelmişti. Kaya, daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etti.

Öte yandan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiyle birlikte 2025 yılında fon soruşturması kapsamında tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın özel jetiyle hacca gittiği de iddia edilmiş, Kaya iddiayı yalanlamıştı.

“DÜRÜSTLÜK KRİTERİ YOK”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Hacda çekilen fotoğrafını yayınlayan gazeteci Yılmaz Özdil yaşananlara sert çıktı. Kaya'yı topa tutan Özdil “Bu işin türbanlısı, türbansızı falan yok kardeşim. Alnı secdeye değiyor, değmiyor diye bir dürüstlük kriteri yok” ifadelerini kullandı.

" 'FAİZE KARŞIYIZ' FALAN DİYORLAR"

Özdil'in “Bir lokma, bir hırka” diyorlar. “Faize karşıyız” falan diyorlar." ifadeleri de dikkat çekti.

Yılmaz Özdil, ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlara da dikkat çekerek, “Askıda ekmekle, çıkma sebzeyle karnını doyuran millet canına kıyıyor, böyle poz verenler 2 milyar lirayı indiriyor” dedi.

Özdil'in sözleri, Kaya ve eşi hakkında gündeme gelen yüksek tutarlı hisse işlemi iddialarıyla birlikte yeniden tartışma konusu oldu.

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerine ilişkin rakamlar kamuoyuna siyasi açıklamalar üzerinden yansımaya devam ederken soruşturma da sürüyor. Fatma Betül Sayan Kaya'nın hala konuyla ilgili ifade vermemesi de sosyal medyada yankı bulan konular arasında.