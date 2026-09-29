Milyonlarca kişinin her gün kullandığı ATM’lerde yapılan küçük bir dikkatsizlik ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Kartın cihazda unutulması, paranın haznede bırakılması veya kart bilgilerinin ele geçirilmesiyle başlayan olaylar mahkemelere kadar taşınıyor.
ATM’de bunu sakın yapmayın: Yargıtay’dan emsal karar
ATM’de yapılan sıradan gibi görünen bazı işlemler, beklenmedik hukuki sonuçlara yol açabiliyor. Yargıtay’ın emsal kararları, milyonlarca kişinin farkında olmadan yapabileceği bir hareketin sınırlarını yeniden gündeme taşıdı.Kaynak: Diğer
Yargıtay’ın önüne gelen uyuşmazlıklarda ATM’de unutulan kartların izinsiz kullanılması özellikle dikkat çekiyor. Ceza Genel Kurulu’nun 14 Ocak 2026 tarihli bir kararında, ATM’de unutulan kart kullanılarak hesaptan para çekilmesi “banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması” kapsamında değerlendirildi.
Dolayısıyla ATM’de sizden önce işlem yapan kişinin kartını bulmak, kartı veya açık kalan hesabı kullanma hakkı vermiyor. Başkasının hesabından rıza dışında para çekilmesi cezai sorumluluk doğurabiliyor.
ATM’nin para haznesinde unutulan nakit için de “sahipsiz para” düşüncesi riskli. Yargıtay kararlarına ilişkin aktarılan değerlendirmelerde, haznede kalan paranın sahibinin bulunduğu ve alınmasının suç oluşturabileceği belirtiliyor.
Kartını ATM’de unutan veya cihazın kartına el koyduğunu fark eden müşteriler açısından ise zaman önem taşıyor. Kart sahibinin durumu mümkün olan en kısa sürede bankaya bildirerek kartın kullanıma kapatılmasını istemesi gerekiyor.
Bildirimde gecikilmesi bazı uyuşmazlıklarda müşterinin kusurunun tartışılmasına neden olabiliyor. Bu nedenle kartın kaybolduğu veya ATM’de kaldığı fark edildiğinde bankayla hızlı şekilde iletişim kurulması önem taşıyor.
Peki ATM arızalanır ve para hesaba geçmezse ne oluyor? Haberde aktarılan Yargıtay yaklaşımına göre bankaların ATM’lerin teknik ve fiziki güvenliğini sağlama konusunda özen yükümlülüğü bulunuyor.
Kart kopyalama düzenekleriyle gerçekleştirilen işlemlerde de bankanın sorumluluğu gündeme gelebiliyor. Müşterinin ağır kusurunun bulunup bulunmadığı, zararın kim tarafından karşılanacağının belirlenmesinde önem taşıyor.
ATM’de yaşanan anlaşmazlıklarda en önemli unsurlardan biri de dijital izler. Kamera görüntüleri ile bankaların işlem kayıtları; işlemin zamanı, para çekilip çekilmediği ve ATM’yi kullanan kişinin belirlenmesinde delil olarak değerlendirilebiliyor.
Özetle ATM’de başkasının unuttuğu kartı veya parayı kullanmak ciddi hukuki sonuçlar doğurabilir. Kartını unutan müşterinin de bankaya hızlı bildirim yapması önem taşıyor. Yargıtay’ın 2026 tarihli kararları, özellikle unutulan kartın izinsiz kullanılması konusunda dikkat çekici bir çerçeve ortaya koyuyor.