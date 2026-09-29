Kaynak: İHA

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünlerinin korunması ve yasak avcılığın engellenmesine yönelik kontrollerini sürdürüyor.

Kovada Gölü Milli Parkı'nda gerçekleştirilen son denetimin adresi, yıl boyunca avcılığın yasak olduğu göl sahası oldu. Gece saatlerinde yapılan kontrolde, göl içerisinde yasa dışı şekilde kullanıldığı belirlenen yaklaşık 600 metre uzunluğunda uzatma ağı tespit edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan ağ, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında muhafaza altına alındı. Denetim sırasında ağa takıldığı belirlenen canlı balıklar ise zarar görmeden yeniden göle bırakıldı.

Yetkililer, Kovada Gölü'ndeki doğal yapının ve su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetimlerin devam edeceğini belirtti. Açıklamada, özellikle avcılığın yasak olduğu bölgelerde kaçak ve yasak avcılığın önlenmesi amacıyla kontrollerin sürdürüleceği ifade edildi.

Çalışmaların, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması, doğal yaşamın korunması ve yasa dışı avcılığın önüne geçilmesi amacıyla devam edeceği bildirildi.