Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde, sulama kanallarında kalan balıkların kurtarılması için çalışma gerçekleştirildi.
Küplü Amatör Olta Balıkçıları ile Doğa Koruma Derneği Başkanı İbrahim Arıcı ve dernek üyeleri, kanallardaki balıkları fark ettikten sonra harekete geçti. Ekipler, kanallarda bulunan balıkları tek tek toplayarak göletlere götürdü.
Çalışmanın ardından balıklar, Küplü’deki göletlere bırakıldı. Böylece sulama kanallarında mahsur kalan balıklar yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturuldu.