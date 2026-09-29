Maide Restoran’da düzenlenen tanıtım toplantısında fuara ilişkin detaylar paylaşıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, 16. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nın 3-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

Baraçlı, fuarın 9 gün boyunca her gün 10.30-21.30 saatleri arasında kitapseverlerle buluşacağını söyledi.

Bu yıl fuara 515 yayınevinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve sahaflar da katılacak. Organizasyon kapsamında 1065 söyleşi gerçekleştirilecek.

9,4 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Kocaeli Kitap Fuarı’nın 2009 yılından bu yana toplam 9 milyon 400 bin kitapseveri ağırladığı belirtildi. Fuarın temasının “Romanların ve Hatıratların İzinde” olduğunu aktaran Baraçlı, organizasyonun Kocaeli’nin kültürel hayatına katkı sunduğunu ifade etti.

Baraçlı, Kocaeli Kitap Fuarı’nın artık bir etkinliğin ötesine geçerek festivale dönüştüğünü söyledi.

“AĞAÇLAR KİTAP AÇTI” ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Fuar öncesinde de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. 30 Eylül’de Gebze’de bir organizasyon düzenlenecek. 1 Ekim’de Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde sinema etkinlikleri yapılacak.

2 Ekim Cuma günü saat 07.30’da ise “Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliği gerçekleştirilecek.

USTA KALEMLER OKURLARLA BULUŞACAK

Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında Tarihçi Erhan Afyoncu, Emrah Safa Gürkan, Kemal Sayar, Şermin Yaşar, Merve Gülcemal, Saliha Erdim, Nurullah Genç ve Tarık Tufan gibi isimler okurlarla bir araya gelecek.

Uluslararası konuklar arasında ise Roger Crowley ve John Perkins yer alacak.

Fuar süresince vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri, deniz ulaşımı ve ücretsiz otopark imkanları sunulacak. Hafta sonlarında ise bölgede özel trafik düzenlemelerine gidilecek.