Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde doğada nadir görülen kara leylek (Ciconia nigra), dere kenarında beslenirken fark edildi. Vatandaşlar, yiyecek arayan kara leyleği cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Siyah renkli görünümüyle beyaz leylekten ayrılan kuşun, dere kenarında bir süre yiyecek aradığı görüldü. Bölgedeki vatandaşlar da nadir rastlanan kara leyleği takip ederek görüntüledi.

Türkiye’de özellikle sulak alanlar, dere çevreleri ve ormanlık bölgelerin yakınlarında görülebilen kara leyleğin İnegöl’de ortaya çıkması, bölgedeki doğal yaşamın çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.