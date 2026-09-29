Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı

Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı

Kütahya’nın Emet ilçesinde yetiştirilen Göncek kavunu tezgahlardaki yerini aldı. Sulanmadan ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen yöresel kavun, kilosu 40 liradan satılırken coğrafi işaret için de gün sayıyor.

Kaynak: İHA
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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 1

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünün yöresel ürünlerinden Göncek kavununda hasat sonrası satış dönemi başladı.

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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 2

Kendine özgü tadı ve aromasıyla bilinen kavun, pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.

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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 3

Göncek kavununun kilogramı bu yıl 40 liradan satılıyor. Üreticiler, kavunları hem pazarlarda hem de köye gelen alıcılara ulaştırıyor.

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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 4

Yörede geleneksel yöntemlerle yetiştirilen kavunun en dikkat çekici özelliklerinden biri sulanmadan üretilebilmesi.

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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 5

Az suya ihtiyaç duyan ürün, kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor.

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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 6

Üretim sürecinde zirai ilaç kullanılmazken gübre olarak hayvan gübresi tercih ediliyor. Üreticilere göre sulama yapılmaması ve doğal yöntemler, kavunun kendine özgü aromasını güçlendiriyor.

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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 7

Kışlık türde olan Göncek kavunu, uzun süre dayanabilmesiyle de dikkat çekiyor.

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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 8

İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üretim alanlarında incelemeler yapılarak numuneler alındı.

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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 9

Çalışmaların ardından üreticilere Göncek kavunu için “Organik Tarım 1. Aşama” sertifikası verildi. Yöresel ürünün coğrafi işaret alması için yürütülen çalışmalar da devam ediyor.

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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 10

Bu yıl 7 dekarlık alanda üretim yapan çiftçi Rahmi Keskin, en büyük sorunlarının pazarlama olduğunu belirtti.

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Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı - Resim: 11

Üreticiler, coğrafi işaretle birlikte Göncek kavununun daha geniş kitlelere ulaşmasını ve değerinin artmasını bekliyor.

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