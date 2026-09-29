Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Göncek köyünün yöresel ürünlerinden Göncek kavununda hasat sonrası satış dönemi başladı.
Susuz yetişiyor, kış boyu dayanıyor: Kilosu 40 liradan tezgaha çıktı
Kütahya’nın Emet ilçesinde yetiştirilen Göncek kavunu tezgahlardaki yerini aldı. Sulanmadan ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen yöresel kavun, kilosu 40 liradan satılırken coğrafi işaret için de gün sayıyor.Kaynak: İHA
Kendine özgü tadı ve aromasıyla bilinen kavun, pazarlarda tüketiciyle buluşuyor.
Göncek kavununun kilogramı bu yıl 40 liradan satılıyor. Üreticiler, kavunları hem pazarlarda hem de köye gelen alıcılara ulaştırıyor.
Yörede geleneksel yöntemlerle yetiştirilen kavunun en dikkat çekici özelliklerinden biri sulanmadan üretilebilmesi.
Az suya ihtiyaç duyan ürün, kuraklığa dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor.
Üretim sürecinde zirai ilaç kullanılmazken gübre olarak hayvan gübresi tercih ediliyor. Üreticilere göre sulama yapılmaması ve doğal yöntemler, kavunun kendine özgü aromasını güçlendiriyor.
Kışlık türde olan Göncek kavunu, uzun süre dayanabilmesiyle de dikkat çekiyor.
İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından üretim alanlarında incelemeler yapılarak numuneler alındı.
Çalışmaların ardından üreticilere Göncek kavunu için “Organik Tarım 1. Aşama” sertifikası verildi. Yöresel ürünün coğrafi işaret alması için yürütülen çalışmalar da devam ediyor.
Bu yıl 7 dekarlık alanda üretim yapan çiftçi Rahmi Keskin, en büyük sorunlarının pazarlama olduğunu belirtti.
Üreticiler, coğrafi işaretle birlikte Göncek kavununun daha geniş kitlelere ulaşmasını ve değerinin artmasını bekliyor.