Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti milletvekili Gökhan Günaydın, emeklilerden son bir hafta içerisinde CİMER'e yapılan şikayetleri TBMM’de okudu. Günaydın, "İşte vatandaşın hali budur. Bu mesajlardan utanmayan, bu mesajlardan sıkılmayan foncular bu memleketi yönetiyor. İşte tablo bu kadar acı" dedi.

Günaydın açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"...hususlardan üç dört tanesini aracılığınızla kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum. Bir kişi diyor ki ismini paylaşmıyorum. Yıllarca, bugüne kadar AK Parti'ye oy vermiş bir emekliyim. Şu an 23.500 maaş almaktayım. Buna karşılık 20 bin TL kira ediyorum. Kalan para fatura giderlerimi zor karşılıyor. Sosyal Yardımlaşma Destek Fonu'na yaptığım her başvuru reddedildi. Şimdi bana söyleyin, ben bu yaşta kendimi Meclis önünde ateşe mi vereyim? Başka bir gelirim yok. Bittim ben, Allah'tan korkun. Buna bir çare bulun. Yoksa çözüm eşimle birlikte intihar etmek. Allah'a andolsun bu son.

Şimdi, bu arkadaşımızın mesajından utanan foncu var mı acaba? 2.1 milyar lirayı götürüp de sonra da bunu iade edip, soruşturmadan, cezadan kaçmaya çalışanlar ve onları korumaya çalışanlar bu mesajdan utanır mı acaba?

Bir başka emekli vatandaş, annem kanser hastası. Felç olma ihtimali çok yüksek. Bugün acil olarak Dekort isimli ilacı almam lazım. Bu bölümdeki doktorları şikayet ettiğim için beyaz kod verilmiş, hastaneye girişim yasaklanmış. Bu ilacı bugün alamazsam Şehir Hastanesi önünde intihar edeceğim, kendimi öldüreceğim. Hiç utanmaz mısınız bu mesajdan?

Bir başkası diyor ki, ben terörle mücadele gazisiyim. Tutunacak bir ailem vardı fakat onlara da sahip çıkamamam beni daha kötü bir hale getirdi. Bu yüzden artık bu dünyadan gitmek istiyorum. Belki size şaka geliyor olabilir, kendimi öldürdükten sonra mı sahip çıkılacak? Zaten geriye bir mektup bırakacağım, herkes öğrensin diye bu ülke bir gazisine sahip çıkamadı. Canıma kıymak ve bunu herkese ibret olsun diye Cumhurbaşkanlığı önünde ya da Kızılay Meydanı'nda yapacağım. Galiba sona geliyorum, artık dayanacak gücüm kalmadı. Hakkımı helal etmiyorum. Halktan başka hiç kimsenin cenazeme katılmasını istemiyorum diyor vatandaş.

Bir son mesaj daha paylaşayım. Bir sürü maaş alıyorsunuz, rahatsınız. Çocuklarınız rahat ediyor. Kiracıysan rahat bir şekilde kiranı ödeyebiliyorsun. Alışverişini yapıyorsun. Çocuklarınıza meyvesini alabiliyorsun. Peki akşam eve giderken, kafanı yastığa koyduğunuz zaman vicdanınız rahat mı? Ya Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde ya da Ankara AK Parti Genel Merkezi önünde kendimi yakmazsam ben namert olayım. Herkes başından salıyor. Sizler halk için oturuyorsunuz. Kendime zarar vereceğim, sorumlusu sizsiniz, yemin ediyorum.

İşte vatandaşın hali budur. Bu mesajlardan utanmayan, bu mesajlardan sıkılmayan foncular bu memleketi yönetiyor. İşte tablo bu kadar acı."