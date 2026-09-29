Kaynak: DHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları kapsamında belirlenen 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda; 2 AK-47 ve 1 M4 tipi uzun namlulu silah, 25 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 57 silah ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 318 kartuş, 874 fişek, 9 şarjör, sustalı bıçak, muşta, 25 narkotik hap ve 310 paket kaçak sigara bulundu. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.