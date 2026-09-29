Kaynak: İHA

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle parçalanarak zarar gören 4 tekne için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri teyakkuza geçti. Bölgeye giden ekipler, teknelerde hasar tespit çalışması yapıldı.

Akçakoca'da etkili olan fırtına, balıkçı barınağındaki teknelere zarar verdi. Şiddetli dalgaların etkisiyle 4 tekne parçalanırken, olayın ardından Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemeler yaptı.

Balıkçı barınağına giden ekipler, fırtınadan zarar gören tekneleri tek tek inceleyerek hasar tespit çalışması gerçekleştirdi. Teknelerde gerçekleşen zararın boyutunun belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerekli tespitlerin kayıt altına alındığı ifade edildi.