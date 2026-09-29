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Kaynak: Haber Merkezi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 29 Eylül 2026 tarihli toplantısında aldığı kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kurul, 19 Eylül'de oynanan Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüp ve Lesley Ugochukwu hakkında ceza kararı verdi.

OKAN BURUK'A 1 MAÇ MEN CEZASI

PFDK, Okan Buruk'u Trabzonspor karşılaşmasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle cezalandırdı.

Kurul tarafından Buruk'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile birlikte 100 bin TL para cezası verildi.

GALATASARAY'A 350 BİN TL CEZA

PFDK'nin açıkladığı kararlar kapsamında Galatasaray'a da para cezası verildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 350 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğu belirlenen misafir tribün bloklarındaki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verildi. Bu taraftarlar Galatasaray'ın misafir takım olduğu bir sonraki karşılaşmaya giremeyecek.

UGOCHUKWU'YA 2 MAÇ MEN

Galatasaraylı futbolcu Lesley Ugochukwu hakkında da ceza kararı çıktı.

PFDK, Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Ugochukwu'ya 2 resmi müsabakadan men cezası verdi.