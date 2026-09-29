Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar

81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar

1 Mart 2026'da yürürlüğe giren mevzuatla 81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülmeye başlandı. Saha çalışmaları kapsamında binalar tek tek çalınıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan kararı doğrultusunda, 81 ildeki binalarda kullanılan eski tip elektrik sayaçlarının sökülerek yerlerine akıllı sayaçların takılması için saha çalışmaları başlatıldı.

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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre; 1 Mart 2026'da yürürlüğe giren mevzuatla hız kazanan ve milyonlarca aboneyi kapsayan bu altyapı dönüşümünün, 2028 yılına kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor.

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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 3

Uzaktan haberleşme özelliğine sahip yeni nesil sistemler sayesinde, görevlilerin binaları tek tek gezerek sayaç okuma uygulaması kademeli olarak tarihe karışacak.

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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 4

Elektrik tüketim verileri dijital ortamda anlık olarak merkeze iletilecek. Bu sistem, hatalı okuma riskini ortadan kaldırırken faturalandırma süreçlerinin tamamen şeffaf ve güvenilir olmasını sağlayacak.

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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 5

Aynı zamanda iletişim kopuklukları veya arıza durumları dağıtım şirketlerince 7/24 uzaktan izlenerek anında kayıt altına alınacak.

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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 6

Sökülen cihazların yerine, binanın yapısına ve tüketim kapasitesine göre iki farklı akıllı sistem entegre ediliyor:

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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 7

Yıllık elektrik tüketimi 10 megavatsaatin (MWh) üzerinde olan adreslere, doğrudan uzaktan haberleşme yeteneğine sahip gelişmiş akıllı sayaçlar takılıyor.

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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 8

Ortak panosunda 4 veya daha fazla sayaç bulunan tüm yeni ve mevcut binalarda, verileri merkezi sisteme aktaran akıllı sayaç altyapısının kurulması zorunlu tutuluyor."

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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 9

Dağıtım şirketleri, planlanan operasyonu belirli bir öncelik sırasına göre yürütüyor:

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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 10

Önceki yıl veya içinde bulunulan yıl tüketimi 10 megavatsaati aşan aboneler ile kendi elektrik tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler ilk sırada yer alıyor.

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81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar - Resim: 11

Değişimi zorunlu olan sayaçların 1 Ocak 2027 tarihine kadar yüzde 70'inin, 1 Ocak 2028 itibarıyla ise yüzde 100'ünün sökülüp yeni nesil akıllı sistemlerle değiştirilmesi planlanıyor.

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