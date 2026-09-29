Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) Resmi Gazete’de yayımlanan kararı doğrultusunda, 81 ildeki binalarda kullanılan eski tip elektrik sayaçlarının sökülerek yerlerine akıllı sayaçların takılması için saha çalışmaları başlatıldı.
81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülüyor: Kapılara gelmeye başladılar
1 Mart 2026'da yürürlüğe giren mevzuatla 81 ilde elektrik sayaçları tek tek sökülmeye başlandı. Saha çalışmaları kapsamında binalar tek tek çalınıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Sözcü'de yer alan habere göre; 1 Mart 2026'da yürürlüğe giren mevzuatla hız kazanan ve milyonlarca aboneyi kapsayan bu altyapı dönüşümünün, 2028 yılına kadar tamamen bitirilmesi hedefleniyor.
Uzaktan haberleşme özelliğine sahip yeni nesil sistemler sayesinde, görevlilerin binaları tek tek gezerek sayaç okuma uygulaması kademeli olarak tarihe karışacak.
Elektrik tüketim verileri dijital ortamda anlık olarak merkeze iletilecek. Bu sistem, hatalı okuma riskini ortadan kaldırırken faturalandırma süreçlerinin tamamen şeffaf ve güvenilir olmasını sağlayacak.
Aynı zamanda iletişim kopuklukları veya arıza durumları dağıtım şirketlerince 7/24 uzaktan izlenerek anında kayıt altına alınacak.
Sökülen cihazların yerine, binanın yapısına ve tüketim kapasitesine göre iki farklı akıllı sistem entegre ediliyor:
Yıllık elektrik tüketimi 10 megavatsaatin (MWh) üzerinde olan adreslere, doğrudan uzaktan haberleşme yeteneğine sahip gelişmiş akıllı sayaçlar takılıyor.
Ortak panosunda 4 veya daha fazla sayaç bulunan tüm yeni ve mevcut binalarda, verileri merkezi sisteme aktaran akıllı sayaç altyapısının kurulması zorunlu tutuluyor."
Dağıtım şirketleri, planlanan operasyonu belirli bir öncelik sırasına göre yürütüyor:
Önceki yıl veya içinde bulunulan yıl tüketimi 10 megavatsaati aşan aboneler ile kendi elektrik tedarikçisini seçme hakkını kullanan serbest tüketiciler ilk sırada yer alıyor.
Değişimi zorunlu olan sayaçların 1 Ocak 2027 tarihine kadar yüzde 70'inin, 1 Ocak 2028 itibarıyla ise yüzde 100'ünün sökülüp yeni nesil akıllı sistemlerle değiştirilmesi planlanıyor.