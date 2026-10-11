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Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi cuma günü gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile yolları ayırma kararı aldı.

Dünya Kupası'ndaki başarısızlığının ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde de oynadığı 4 maçı da kaybeden A Milli Takım'da bu karar kaçınılmaz olarak görülüyordu.

Şimdi gözler, son dönemde düşüşe geçen milli takımı yeniden ayağa kaldıracak teknik direktör adaylarına çevrildi.

FATİH TEKKE VE ARDA TURAN İSİMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

TFF'nin özellikle yerli isimler üzerinde durduğu öğrenilirken gündeminde Trabzonspor'dan sezon başında ayrılan Fatih Tekke ile Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan'ın öne çıktığı belirtiliyor. Ancak bu iki isme alternatif olarak daha deneyimli bir teknik direktör düşüncesi de göz ardı edilmiyor.

Fatih Tekke'nin henüz Trabzonspor'da yaşadığı psikolojik olarak zorlayıcı sürecin taze olması, Arda Turan'ın da Shakhtar Donetsk'te başarılı bir dönem geçirmesine rağmen iki takımı da yönetme formülünün genç teknik adam üzerinde baskı yaratabileceği soru işaretleri yaratıyor.

ABDULLAH AVCI ALTERNATİFLER ARASINDA

A Milli Takım için iki isme alternatif olarak düşünülen deneyimli teknik direktör adayı ise Montella'dan önce göreve gelmesi beklenirken son anda görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı Abdullah Avcı.

Daha önce A Milli Takım'da kötü bir tecrübe yaşayan Abdullah Avcı'nın ikinci kez bu göreve getirilmesi olasılığı TFF yönetimi tarafından değerlendiriliyor.

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan 63 yaşındaki teknik adam 2 yıldır takım çalıştırmıyor.