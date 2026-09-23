Kaynak: AA / DHA / İHA

Kaza, saat 07.00 sıralarında E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet ile bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından kamyonet duramayarak refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

VATANDAŞLAR KALP MASAJI YAPTI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar çevredekiler ağır yaralanan şoföre kalp masajı yaparak müdahale etti.

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5’TE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Kamyonet ile otomobilin çarpışması ve sonrasında yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.