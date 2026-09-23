Hafta ortasında Kapalıçarşı piyasa verilerine yansıyan rakamlar, tüm altın türlerinde belirgin bir geri çekilmeye işaret ediyor.
Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(23 Eylül 2026)
Kapalıçarşı’da altın fiyatları 23 Eylül akşam saatlerinde yüzde 1,30’a varan değer kaybıyla kırmızıya büründü. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin şahin tonlu açıklamaları ve güçlenen Dolar Endeksi'nin etkisiyle gram altın 6.754 TL seviyesine, çeyrek altın ise 11.020 TL'ye geriledi.Seçil Kılıç
Güne önceki kapanış seviyelerinin üzerinde başlayan değerli metaller, gün içi işlemlerde en yüksek seviyelerini gördükten sonra satış baskısıyla karşılaşarak günün en düşük seviyelerine yakın noktalarda dengelendi.
Piyasalarda yaşanan geri çekilmenin arkasında küresel ölçekte güçlenen ABD Doları ve merkez bankalarının faiz politikaları yer alıyor:
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz oranlarının sıkı kalacağına ve enflasyonla mücadelede kararlılığa vurgu yapan açıklamalar, faiz getirisi olmayan altının üzerinde baskı
Dolar endeksinin son ayların en yüksek seviyesi olan 100,8 bandını zorlaması, ons altının küresel bazda değer kaybetmesine (4.345 dolar seviyelerine gerilemesine) yol açtı. Bu durum iç piyasada gram ve ziynet altın fiyatlarına doğrudan düşüş olarak yansıdı.
Gün içerisinde gram altında 6.864 TL, çeyrek altında ise 11.199 TL zirvelerinin görülmesinin ardından yatırımcıların kısa vadeli kar realizasyonuna gitmesi düşüş trendini hızlandırdı.
İşte Kapalıçarşı serbest piyasasında sabah kapanışları, gün içi zirve/dip noktaları ve satış fiyatları:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gün içerisinde en düşük 6.735,87 TL, en yüksek 6.864,34 TL seviyelerini gördü. Önceki kapanışı 6.843,18 TL olan gram altın, yüzde1,29'luk kayıpla günün son saatlerinde 6.754,75 TL'den işlem görüyor
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Gün içinde en düşük 10.989,00 TL'ye kadar gerilerken, en yüksek 11.199,00 TL'ye ulaştı. Önceki günü 11.164,00 TL'den kapatan çeyrek altın, yüzde 1,29 düşüşle 11.020,00 TL seviyesine çekildi.
YARIM ALTIN AKŞAM SAATLERİNDE NE KADAR?
Yarım altının gün içindeki en düşük seviyesi 21.972,00 TL, en yüksek seviyesi ise 22.391,00 TL olarak kayıtlara geçti. Önceki kapanışını 22.322,00 TL'den yapan yarım altın, yüzde 1,29 oranındaki değer kaybıyla 22.034,00 TL'den alıcı buldu.
TAM ALTIN NE KADAR?
Gün içerisinde en düşük 43.817,00 TL'ye kadar inerken, en yüksek 44.652,00 TL seviyesini test etti. Önceki kapanışı 44.514,00 TL olan tam altın, yüzde 1,29 düşüşle 43.939,00 TL'den işlem gördü.
GREMSE ALTIN KAPALIÇARŞI’DA AKŞAM NE KADAR?
Gün içinde en düşük 109.021,00 TL, en yüksek 111.099,00 TL seviyeleri arasında hareket etti. Önceki kapanışını 110.757,00 TL'den gerçekleştiren gremse altın, yüzde 1,29 kayıpla 109.326,00 TL seviyesine geriledi.
HAS ALTIN AKŞAM SAATLERİNDE NE KADAR?
Gün içerisinde en düşük 6.722,50 TL, en yüksek 6.850,62 TL seviyelerini gördü. Önceki günü 6.829,52 TL'den kapatan has altın, yüzde 1,30'luk düşüşle 6.741,05 TL'den günü tamamladı.
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