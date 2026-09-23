Kapalıçarşı'da akşam altın fiyatları değişti: Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?(23 Eylül 2026)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Gün içinde en düşük 10.989,00 TL'ye kadar gerilerken, en yüksek 11.199,00 TL'ye ulaştı. Önceki günü 11.164,00 TL'den kapatan çeyrek altın, yüzde 1,29 düşüşle 11.020,00 TL seviyesine çekildi.