Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026)

Gram altın ise dün sabah 6 bin 746 TL'ye kadar düşüşünün ardından tekrar toparlandı. 6 bin 859 TL’ye kadar çıkan gram altın yeni güne de düşüş ile başladı. Yüzde 0.16’lık bir düşüş ile 6 bin 821 TL bandında seyir izledi.