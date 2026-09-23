Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026)

ABD-İran hattındaki ılımlı mesajlar petrolü düşürürken, altın fiyatlarında ibreyi yeniden yukarı çevirdi. Kritik ABD verileri öncesi dalgalı bir seyir izleyen altında Kapalıçarşı fiyatları ise merak ediliyor. Gram ve çeyrek altında son fiyatlar ne?

Süleyman Çay Süleyman Çay
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 1

Trump’ın ABD-İran görüşmelerinde ilerleme sinyali vermesinin ardından petrol fiyatlarında yaşanan düşüşler, altın cephesindeki düşüşleri baskıladığı görüldü. 9 günlük periyotta altın piyasasının gözü ABD istihdamı, dayanıklı mal siparişleri, JOLTS, PCE ve tarım dışı istihdam verilerinde olacak.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 2

Dün sabah saatlerinde 4 bin 300 dolar seviyelerine kadar düşen ons altın, petroldeki iyimser mesajların ardından tekrardan yükselerek 4 bin 371 dolar bandını test etti. Bugün ise güne yüzde 0,27’lik bir düşüş ile başlayan ons altın, 4 bin 346 dolar seviyesinde işlem aldı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 3

Gram altın ise dün sabah 6 bin 746 TL'ye kadar düşüşünün ardından tekrar toparlandı. 6 bin 859 TL’ye kadar çıkan gram altın yeni güne de düşüş ile başladı. Yüzde 0.16’lık bir düşüş ile 6 bin 821 TL bandında seyir izledi.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 4

Altın cephesinde en merak edilen soruların başında ise "Kapalıçarşı’daki fiyatlarda son durum ne?" oldu. Kapalıçarşı’da gram altın satış fiyatı güne yüzde 0,23’lük bir düşüş ile 6 bin 827 TL seviyesinde kapattı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 5

23 Eylül 2026 tarihli saat 07.14’de Kapalıçarşı altın fiyatları şu şekilde:

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 6

Gram Altın: Alış 6.740,71 TL | Satış 6.827,15 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 7

Çeyrek Altın: Alış 11.043,00 TL | Satış 11.138,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 8

Yarım Altın: Alış 22.085,00 TL | Satış 22.270,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 9

Tam Altın: Alış 44.035,00 TL | Satış 44.410,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 10

Gremse Altın: Alış 109.274,00 TL | Satış 110.497,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 11

Has Altın: Alış 6.774,58 TL | Satış 6.813,52 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 12

Petrol tarafında düşüş bugünde sürüyor. Günlük düşüş yüzdesi 0,39 olurken 98,16 dolar seviyelerinde konumlandı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 13

Dolar TL ise yeni güne de tarihi rekor kırarak girdi. Yüzde 0,23’lük yükseliş ile dolar 48,83 TL’de seyir kaydetti.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 14

Petrol tarafında düşüş bugünde sürüyor. Günlük düşüş yüzdesi 0,39 olurken 98,16 dolar seviyelerinde konumlandı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (23 Eylül 2026) - Resim: 15

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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