Kaynak: İHA

İstanbul Büyükçekmece’de oto tamir ustalığı yapan 43 yaşındaki İbrahim Yılmaz, Adana’dan dönüş yolunda aracının arızalanması üzerine ilginç bir çözüm uyguladı. Otobanda seyir halindeyken aracının hararet uyarısı vermesi üzerine emniyet şeridine geçen Yılmaz, kaputu açtığında radyatörün alt hortumunun çıktığını ve motor suyunun tamamen boşaldığını fark etti.

Yoldan geçen araçlardan yardım isteyen ancak kimsenin durmadığını belirten Yılmaz, Adana’dan hediyelik olarak aldığı şalgam suyunu motorun soğutma sistemine doldurdu. Yılmaz, “İnsanı serinletiyorsa aracı da serinletir” düşüncesiyle şalgam suyunu motora doldurduğunu anlattı.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla da kaydeden Yılmaz, şalgam suyuyla yaklaşık 40 kilometre ilerleyerek bir dinlenme tesisine ulaştı. Tesise vardıktan sonra aracın suyunu boşaltan Yılmaz, sistemi temizleyerek motora yeniden antifrizli su ekledi.

Şalgam suyunun motoru da serinlettiğini ifade eden Yılmaz, tesise kadar ulaşmak için bu yöntemi denemek zorunda kaldığını belirtti. Yılmaz ayrıca, İstanbul’da yolda kalması halinde böyle bir çözümün aklına gelmeyeceğini, Adana’dan aldığı şalgam suyunun son kalan kısmını da kendilerinin içtiğini söyledi.