Kaynak: İHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına, sahil kesiminde hayatı olumsuz etkiledi. Avsallar Mahallesi’ndeki İncekum Plajı’nda kuvvetli rüzgâr nedeniyle şezlong, şemsiye ve minderler yerlerinden sürüklendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün sağanak yağış uyarısında bulunduğu ilçede etkili olan fırtınada, plajdaki malzemeler rüzgârın etkisiyle metrelerce savruldu. O anlar, sahilde faaliyet gösteren bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, rüzgârın şiddetlenmesiyle plajda bulunan şezlong ve şemsiyelerin bir anda hareket ederek sürüklendiği görüldü.

Fırtınanın etkisini yitirmesinin ardından işletme çalışanlarının sahilde dağılan malzemeleri yeniden topladığı öğrenildi.