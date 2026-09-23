Kaynak: ANKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda Türkiye’nin Suudi Arabistan’a olası askeri desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan son açıklamalarında, Yemen’deki Husilerin saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan’ın ortaya çıkabilecek bazı askeri ve teknik ihtiyaçlarının Türkiye tarafından karşılanabileceğini söyledi. Reuters’ın aktardığına göre Fidan, Türkiye’nin anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.

“ANLAŞMA HENÜZ TBMM’DE ONAYLANMADI”

Özdağ ise anlaşmanın hukuki statüsünü gündeme getirerek, TBMM onayı olmadan Türkiye’nin askeri bir sürece dahil edilmesine karşı çıktı.

Özdağ şöyle konuştu:

“7 Ağustos 2026’da Mekke’de Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Anlaşması adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla üç ülke birbirlerine toprak bütünlüğü konusunda güvence verip herhangi birisine saldırı olduğu takdirde askeri yardım yapma taahhüdünde bulundular.”

Anlaşmanın henüz TBMM’de onaylanmadığını vurgulayan Özdağ, yurt dışına asker gönderilmesi konusunda da Meclis iradesinin gerektiğini kaydetti.

“TÜRKİYE’Yİ HAKSIZ, HUKUKSUZ BİR ASKERİ MACERAYA SÜRÜKLEYEMEZSİNİZ”

Fidan’a doğrudan seslenen Özdağ, Türkiye’nin Yemen’deki çatışmalara dahil edilmemesi gerektiğini söyledi:

“Türkiye’yi haksız, hukuksuz bir askeri maceraya Orta Doğu’da veya dünyanın hiçbir yerinde sürükleyemezsiniz.”

Özdağ, olası bir askeri müdahalenin nasıl gerçekleştirileceğini de sorguladı.

“Türk Deniz Kuvvetleri’ni mi Yemen’e Husilerle savaşmak için yollayacaksınız? Türk Hava Kuvvetleri’ni mi yollayacaksınız” diye soran Özdağ, ABD ve İsrail’in daha önce Husilere yönelik operasyonlarından sonuç alamadığını ileri sürdü.

“HALK PAZARDA FİLESİNİ DOLDURAMAZKEN...”

Özdağ açıklamasında ekonomik koşullara da dikkat çekerek iktidara şu sözlerle yüklendi:

“Halk pazarda filesini dolduramazken, açlık adeta kol gezerken, vatandaş sefaletle boğuşurken Türk askerinin kanıyla siyaset yapamazsınız.”

Zafer Partisi’nin böyle bir askeri sürece karşı çıkacağını belirten Özdağ, “Bahsettiğiniz bu sürecin karşısında olacağız ve Türk halkını bu konuda bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

FİDAN’A “İSRAİL” SORUSU

Özdağ açıklamasının sonunda Hakan Fidan’a dikkat çekici bir soru da yöneltti:

“Hakan Fidan, Husilerin baş düşmanı kim? İsrail. Peki Husilerle neden savaşmak istiyorsunuz, İsrail sizin de düşmanınızsa?”

Bakan Fidan, daha önce Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı NATO’nun kolektif savunma mekanizmasına benzetmiş ve “Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil” açıklamasını yapmıştı.