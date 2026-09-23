Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü araştırmada, 2 kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilerin ikametlerinde arama gerçekleştirdi.
ARAMALARDA 756 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan aramalarda 756 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.