Düzce’nin Şerefiye Mahallesi Hürriyet Sokak’ta bulunan otoparkta, yavru kedi nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Park halindeki bir aracın motor muhafazasından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi.
İhbar üzerine otoparka gelen ekipler, uzun süren çalışmanın ardından yavru kediyi aracın motor bölümünden çıkardı. Ancak kurtarılan kedi, ekiplerin elinden kaçarak otoparkta bulunan başka bir aracın motor kısmına girdi.
İtfaiye ekipleri bu kez ikinci aracın başında çalışma başlattı. Vatandaşların da destek verdiği kurtarma girişiminde, araç sahibinin olay yerinde bulunmaması nedeniyle motor bölümüne müdahale edilemedi. Ekipler, kedinin kendi imkânlarıyla araçtan çıkmasını beklemeye başladı.
Uzun süre aracın başında bekleyen ekipler, yavru kedinin çıkmaması ve araç sahibine de ulaşılamaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Otoparkta yaşanan hareketlilik çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.