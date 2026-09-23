Gazeteci Deniz Zeyrek, yayımladığı videoda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle birlikte AK Parti’nin Türkiye’nin yönetim sürecindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın
Gazeteci Deniz Zeyrek, AK Parti’nin yürütme sürecinde etkisinin azaldığını savundu. MHP ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki mesafenin AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki mesafeden daha kısa olabileceğini söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
AK Parti’nin yönetim sürecinin dışında bırakılmış bir görüntü verdiğini belirtti.
Zeyrek, Nihat Zeybekci’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) işaret etmesini de bu durumun göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.
Zeyrek, iktidar partisinin AK Parti olduğunu ancak yürütme sürecinde Cumhurbaşkanlığının belirleyici konumda bulunduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olduğunu hatırlattı.
Zeyrek, buna rağmen siyaseti yürüten kesimin yönetim sürecinin bir bölümünün dışında kaldığını öne sürdü.
Cumhurbaşkanlığı ile MHP arasındaki ilişkinin AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki ilişkiden daha yakın olabileceğini söyledi.
Zeyrek, “MHP, Cumhurbaşkanlığına daha yakın olabilir” dedi.
Zeyrek, geçmişte bürokratların Cumhurbaşkanı’na ulaşabilmek için AK Parti üzerinden hareket ettiğini savundu.
Bugün ise AK Partililerin bürokratlar aracılığıyla Cumhurbaşkanı’na ulaşmaya çalıştığını söyledi.
Bu değişimin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi döneminde yaşandığını belirtti.
Zeyrek, Türkiye’de yönetim mekanizmasının bu doğrultuda dönüşüm geçirdiğini ifade etti.