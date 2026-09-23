Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın

Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın

Gazeteci Deniz Zeyrek, AK Parti’nin yürütme sürecinde etkisinin azaldığını savundu. MHP ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki mesafenin AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki mesafeden daha kısa olabileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 1

Gazeteci Deniz Zeyrek, yayımladığı videoda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’yle birlikte AK Parti’nin Türkiye’nin yönetim sürecindeki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 2

AK Parti’nin yönetim sürecinin dışında bırakılmış bir görüntü verdiğini belirtti.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 3

Zeyrek, Nihat Zeybekci’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) işaret etmesini de bu durumun göstergelerinden biri olarak değerlendirdi.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 4

Zeyrek, iktidar partisinin AK Parti olduğunu ancak yürütme sürecinde Cumhurbaşkanlığının belirleyici konumda bulunduğunu ifade etti.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 5

Cumhurbaşkanı’nın aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı olduğunu hatırlattı.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 6

Zeyrek, buna rağmen siyaseti yürüten kesimin yönetim sürecinin bir bölümünün dışında kaldığını öne sürdü.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 7

Cumhurbaşkanlığı ile MHP arasındaki ilişkinin AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki ilişkiden daha yakın olabileceğini söyledi.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 8

Zeyrek, “MHP, Cumhurbaşkanlığına daha yakın olabilir” dedi.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 9

Zeyrek, geçmişte bürokratların Cumhurbaşkanı’na ulaşabilmek için AK Parti üzerinden hareket ettiğini savundu.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 10

Bugün ise AK Partililerin bürokratlar aracılığıyla Cumhurbaşkanı’na ulaşmaya çalıştığını söyledi.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 11

Bu değişimin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi döneminde yaşandığını belirtti.

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Deniz Zeyrek: MHP Cumhurbaşkanlığı’na daha yakın - Resim: 12

Zeyrek, Türkiye’de yönetim mekanizmasının bu doğrultuda dönüşüm geçirdiğini ifade etti.

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