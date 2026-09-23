Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo

Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo

Anket firmaları art arda yeni anket sonuçları yayımlaya devam ediyor. Yeni anket Asal Araştrıma'dan geldi. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ortaya çıkan sürpriz tablo dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 1

Geçinemeyen vatandaşlar 'erken seçim' çağrılarına devam ederken, merakla yeni anket sonuçlarını takip etmeye devam ediyor. Yeni anket Asal Araştırma'dan geldi.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 2

Asal Araştırma 12-18 Eylül 2026 tarihleri arasında 28 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin 15 kişiyle yaptığı yeni ankette vatandaşlara “Bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” diye sordu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 3

CATI yöntemiyle yapılan araştırmanın hata payı ise yüzde 95 güven sınırında artı/eksi 2,2 olarak açıklandı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 4

KARASIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE

Paylaşılan sonuçlara göre AK Parti yüzde 23,6 ile ilk sırada yer aldı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 5

YENİ Parti yüzde 16,5, DEM Parti yüzde 6,7, MHP yüzde 6,0 ve İYİ Parti yüzde 4,6 olarak ölçüldü.

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CHP yüzde 4,4, Anahtar Parti yüzde 2,2, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,0, Zafer Partisi yüzde 1,7, TİP yüzde 0,7 ve diğer partiler yüzde 1,4 oranında kaldı.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 7

Ankette “Kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 14,4 olarak kaydedildi. “Oy kullanmayacağım” diyenlerin oranı yüzde 12,6, “Fikrim yok / Cevap yok” yanıtının oranı ise yüzde 3,2 oldu.

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 8

KARARSIZLAR DAĞITILINCA TABLO DEĞİŞTİ

Kararsız ve diğer yanıtların dağıtılmasıyla birlikte partilerin oranları da farklılaştı.

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Bu hesaplamaya göre partilerin aldığı oy oranlı şöyle;

AK Parti yüzde 33,8

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YENİ Parti yüzde 23,6

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DEM Parti yüzde 9,6

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MHP yüzde 8,6

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İYİ Parti yüzde 6,5

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CHP yüzde 6,3 olarak ölçüldü.

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Diğer partilerin oranları ise şöyle sıralandı:

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Anahtar Parti yüzde 3,2

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Yeniden Refah Partisi yüzde 2,8

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Zafer Partisi yüzde 2,5

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TİP yüzde 1,0

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 20

Diğer yüzde 2,1

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Yeni anket sonuçları ortaya çıktı: Oy oranlarında sürpriz tablo - Resim: 21

Asal Araştrıma'dan gelen yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

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