Üniversite diploması şartı aramayan, doğrudan sahadaki tecrübe ve teknik uzmanlığa dayanan mesleklerdeki kazanç tablosu ezber bozuyor.
214 bin TL maaşı duyan gençler bu mesleği seçiyor: Diploma istemiyor
"Masa başı rahat iş" ezberini bozan saha meslekleri, sunduğu astronomik maaşlarla kazanç tablosunu altüst etti. Aylık geliri 214 bin lirayı bulan ve başvuru rekorları kıran o iş, şimdiden herkesin yeni gözdesi oldu.Kaynak: Diğer
Sanayi, inşaat, lojistik ve denizcilik sektörlerinde nitelikli teknik personel arayışı tırmanırken, ağır çalışma koşulları ve vardiya sistemini üstlenen çalışanların aylık geliri pek çok masa başı iş kolunu geride bıraktı.
Sahada ortalama başlangıç maaşları 44 bin lira seviyesinde şekillenirken, tecrübeli ve belgeli uzmanlarda üst limit 214 bin lirayı aştı.
Sözcü’de yer alan habere göre; dev projelerin ve üretim tesislerinin sürdürülebilirliğini sağlayan teknik kadrolarda tecrübe arttıkça maaşlar katlanıyor.
Bilgisayar kontrollü tezgahların başında duran CNC operatörler mesleğe ortalama 44 bin 900 TL ile adım atarken, kıdemli çalışanların geliri 75 bin 800 TL seviyesine ulaşıyor.
Altyapı, yol ve kazı projelerinin aranan isimleri Ekskavatör operatörleri ortalama 57 bin 600 TL kazanırken, tecrübeli operatörlerde bu rakam 97 bin 900 TL'ye çıkıyor.
Enerji hatları, doğalgaz ve gemi sanayiinde görev yapan sertifikalı kaynakçılar ortalama 63 bin 300 TL alırken, uzmanlık düzeyine göre kazançları 107 bin TL'yi buluyor.
Maden ve şantiye sahalarında ağır sorumluluk üstlenen iş makinesi operatörleri aylık geliri 66 bin 400 TL ile 112 bin 200 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Gece vardiyaları, yüksek risk faktörü ve uluslararası rotalar lojistik ile vinç sektöründeki maaşları zirveye taşıyor.
Uzun yol seferi yapan sürücüler ortalama 65 bin 100 TL kazanırken; yabancı dil bilgisi, ek sefer primleri ve uluslararası hat tecrübesiyle bu gelir 113 bin 300 TL bandına tırmanıyor.
Deniz ticaretinin merkezinde dev yüklerin transferini sağlayan operatörlerin ortalama geliri 64 bin 500 TL iken, deneyimli personelde bu tutar 127 bin 400 TL'ye ulaşıyor.
İnşaat sektörünün en riskli iş kollarından birini üstlenen ve metrelerce yüksekte görev yapan kule vinç operatörleri ortalama 83 bin 400 TL, üst seviye projelerde ise 138 bin 800 TL aylık kazanç sağlıyor.
Dev ticaret gemilerini ve mürettebatı sevk eden gemi kaptanları ise ortalama 116 bin 500 lira gelir sağlıyor. Ehliyet türü, gemi tipi ve uluslararası sefer koşullarına bağlı olarak 214 bin 100 lira aylık kazançla dikkat çekiyor.