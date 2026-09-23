Kaynak: Haber Merkezi

MHP lideri Bahçeli, Mansur Yavaş’ın istifası tartışmalarının televizyon kanallarındaki yoğunluğuna dikkat çekerek, Erdoğan’ın BM konuşması ve ABD temaslarının gündemde geri plana itilip itilmediğini sorguladı.

"CUMHURBAŞKANININ SİYASİ TEMASLARINI GÖLGEDE Mİ BIRAKIYOR?"

Bahçeli’nin mesajında şu ifadeler yer aldı:

''Şu anda kanalların hemen hemen tamamında Mansur Yavaş’ın istifası üzerinden yayınlar yapılıyor. Peki bu konu, Türkiye’nin gündemindeki en önemli mesele olarak mı değerlendiriliyor? Yoksa bu yoğun gündem, Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki konuşmasını ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki siyasi temaslarını gölgede mi bırakıyor?''

BAHÇELİ DURUMDAN RAHATSIZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından televizyon kanallarında Yavaş'ın gündeme getirilmesinden rahatsız olduğunu söyledi. Bahçeli, bazı kanallardaki programlarda Yavaş'ın kaç kez anıldığını tespit etmek üzere bir kişiyi görevlendirdiğini belirtti.

Bahçeli, gazeteci Ceyhun Bozkurt'a yaptığı değerlendirmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin kamuoyuna anlatılması gerektiğini ifade ederek televizyon kanallarının gündemini eleştirerek "Üç dört tane yayın organının Terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara anlatması ve bunların detaylarını paylaşması önemliyken sabahtan akşama kadar Ekrem İmamoğlu diyorlardı, şimdi de Mansur Yavaş diyorlar. Resmen açık açık PR yapıyorlar" dedi.

Televizyon programlarında Yavaş'ın ne sıklıkta gündeme getirildiğini ölçmek için bir kişiyi görevlendirdiğini anlatan Bahçeli, "Geçenlerde bir arkadaş çağırdım ve o kanalları izleyin, kaç kez Mansur Yavaş denildiğini not alın diye görevlendirildim. Tek program özelinde 50'nin üzerinde Mansur Yavaş ismi zikrediliyor" ifadelerini kullandı.