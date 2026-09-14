Kamuoyu araştırmaları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, araştırma şirketleri de sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.
GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi
GÜNDEMAR Araştırma'nın Ağustos ayı anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Kamuoyunda yayımlanan anketlerin aksine zirvede makas sadece 1,43 puan olarak ölçüldü.Aykut Metehan
Günlük siyasi söylemler eşliğinde değişkenlik ve geçirgenlik gösteren oy oranları; siyasi partilerin de söylem ve eylemlerini yakından ilgilendiriyor.
GÜNDEMAR Araştırma, 27-30 Ağustos tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 375 kişiyle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını yayımladı.
Yapılan ankette siyasi okumalar olarak dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark yalnızca 1,43 puan olarak ölçülürken; milliyetçi partilerin oy oranları dikkat çekti.
İşte GÜNDEMAR Araştırma'nın Ağustos ayı çalışmasının sonuçları (Partiler oy oranlarına göre azalandan artana göre sıralanmıştır)
TİP: %2,0
Diğer: %3,48
Anahtar Parti: %3,61,
YRP: %3,81
Zafer Partisi: %4,69
CHP: %4,99
MHP: %5,74
DEM Parti: %8,09
İYİ Parti: %8,21
YENİ Parti: %26,95
AK Parti: %28,38