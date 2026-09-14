Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi

GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi

GÜNDEMAR Araştırma'nın Ağustos ayı anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Kamuoyunda yayımlanan anketlerin aksine zirvede makas sadece 1,43 puan olarak ölçüldü.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 1

Kamuoyu araştırmaları vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, araştırma şirketleri de sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 2

Günlük siyasi söylemler eşliğinde değişkenlik ve geçirgenlik gösteren oy oranları; siyasi partilerin de söylem ve eylemlerini yakından ilgilendiriyor.

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 3

GÜNDEMAR Araştırma, 27-30 Ağustos tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 375 kişiyle gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarını yayımladı.

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 4

Yapılan ankette siyasi okumalar olarak dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 5

AK Parti ile YENİ Parti arasındaki fark yalnızca 1,43 puan olarak ölçülürken; milliyetçi partilerin oy oranları dikkat çekti.

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 6

İşte GÜNDEMAR Araştırma'nın Ağustos ayı çalışmasının sonuçları (Partiler oy oranlarına göre azalandan artana göre sıralanmıştır)

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 7

TİP: %2,0

Diğer: %3,48

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 8

Anahtar Parti: %3,61,

YRP: %3,81

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 9

Zafer Partisi: %4,69

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 10

CHP: %4,99

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 11

MHP: %5,74

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 12

DEM Parti: %8,09

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 13

İYİ Parti: %8,21

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 14

YENİ Parti: %26,95

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GÜNDEMAR'ın son anketinde dengeleri değiştiren sonuçlar: Zirvede makas 1,43'e indi - Resim: 15

AK Parti: %28,38

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