Malatya'nın önemli üretim merkezlerinden Akçadağ'da kurutmalık üzüm hasadı başladı.
Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yetiştirilen kurutmalık üzüm, yüksek aroması ve kalitesiyle yoğun talep görüyor. Yaklaşık 300 dönüm alanda üretilen üzümlerin kilosu perakendede 600, toptan satışta ise 550 liraya kadar çıkıyor.Kaynak: İHA
İlçeye bağlı Doğanlar Kırtekeler mevkisinde yaklaşık 1000 rakımda yetiştirilen üzümler, toplandıktan sonra kurutulmak üzere seriliyor.
Yaklaşık bir hafta süren kurutma işleminin ardından temizlenip paketlenen üzümler, ilaç kullanılmadan yetiştirilmeleri ve yüksek aromaları nedeniyle yoğun ilgi görüyor.
Üreticiler, yurt içinin yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.
Üretici Necla Kırteke, kayısının yanında alternatif ürün olarak başladıkları üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir seviyeye ulaştıklarını söyledi.
Kırteke, ilaç kullanılmadan yetiştirilen üzümlerin piyasada tanındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
“Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Alımlar için geçen yıldan randevu alan toptancılarımız ve kuruyemişçilerimiz var.”
“Bu yıl hane başına ortalama 4 ila 4,5 ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Üretim miktarımız ailelerin bağ büyüklüğüne göre 500 kilo ile 5 ton arasında değişiyor."
Ziyaettin Kırteke ise bölgedeki su kaynaklarının azalması nedeniyle kayısıya alternatif olarak üzüm yetiştiriciliğine yöneldiklerini ifade etti.
Kayısının daha fazla suya ihtiyaç duyduğunu belirten şunları kaydetti:
"Kayısı su istiyordu, bizim de suyumuz azaldığı için üzüme yöneldik. Şu anda verimimiz ve ürünün aroması mükemmel.”
“Soğuklardan dolayı hasat bu yıl yaklaşık 10 gün gecikti. Yeni başladık ama verim ve aroma çok yüksek."
Hasadın ardından üzümlerin toprağa serilerek kurumaya bırakıldığını aktaran Kırteke, kurutma işleminin yaklaşık 5-6 gün sürdüğünü, daha sonra ürünlerin temizlenerek kasalara konulduğunu söyledi.
Kırteke, geçen yıl kilosu toptan 500 liradan satılan kurutmalık üzümün bu yıl fiyatının yükseldiğini belirtti.
Toptancıların ürünü önceden ayırmak istediğini ifade eden Kırteke son olarak şu ifadeleri kulandı:
"Toptancılarımız şimdiden parayı ödeyelim, üzümü bize ayırın diyorlar. Geçen sene toptan kilosunu 500 liradan vermiştik.”
“Bu sene perakende 600, toptan ise 550 lira civarında fiyat oluşmaya başladı."