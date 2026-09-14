Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira

Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yetiştirilen kurutmalık üzüm, yüksek aroması ve kalitesiyle yoğun talep görüyor. Yaklaşık 300 dönüm alanda üretilen üzümlerin kilosu perakendede 600, toptan satışta ise 550 liraya kadar çıkıyor.

Kaynak: İHA
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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 1

Malatya'nın önemli üretim merkezlerinden Akçadağ'da kurutmalık üzüm hasadı başladı.

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 2

İlçeye bağlı Doğanlar Kırtekeler mevkisinde yaklaşık 1000 rakımda yetiştirilen üzümler, toplandıktan sonra kurutulmak üzere seriliyor.

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 3

Yaklaşık bir hafta süren kurutma işleminin ardından temizlenip paketlenen üzümler, ilaç kullanılmadan yetiştirilmeleri ve yüksek aromaları nedeniyle yoğun ilgi görüyor.

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 4

Üreticiler, yurt içinin yanı sıra yurt dışından gelen talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirtiyor.

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 5

Üretici Necla Kırteke, kayısının yanında alternatif ürün olarak başladıkları üzüm yetiştiriciliğinde önemli bir seviyeye ulaştıklarını söyledi.

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 6

Kırteke, ilaç kullanılmadan yetiştirilen üzümlerin piyasada tanındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 7

“Taleplere yetişmekte zorlanıyoruz. Alımlar için geçen yıldan randevu alan toptancılarımız ve kuruyemişçilerimiz var.”

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 8

“Bu yıl hane başına ortalama 4 ila 4,5 ton üzüm rekoltesi bekliyoruz. Üretim miktarımız ailelerin bağ büyüklüğüne göre 500 kilo ile 5 ton arasında değişiyor."

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 9

Ziyaettin Kırteke ise bölgedeki su kaynaklarının azalması nedeniyle kayısıya alternatif olarak üzüm yetiştiriciliğine yöneldiklerini ifade etti.

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 10

Kayısının daha fazla suya ihtiyaç duyduğunu belirten şunları kaydetti:

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 11

"Kayısı su istiyordu, bizim de suyumuz azaldığı için üzüme yöneldik. Şu anda verimimiz ve ürünün aroması mükemmel.”

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 12

“Soğuklardan dolayı hasat bu yıl yaklaşık 10 gün gecikti. Yeni başladık ama verim ve aroma çok yüksek."

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 13

Hasadın ardından üzümlerin toprağa serilerek kurumaya bırakıldığını aktaran Kırteke, kurutma işleminin yaklaşık 5-6 gün sürdüğünü, daha sonra ürünlerin temizlenerek kasalara konulduğunu söyledi.

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 14

Kırteke, geçen yıl kilosu toptan 500 liradan satılan kurutmalık üzümün bu yıl fiyatının yükseldiğini belirtti.

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 15

Toptancıların ürünü önceden ayırmak istediğini ifade eden Kırteke son olarak şu ifadeleri kulandı:

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 16

"Toptancılarımız şimdiden parayı ödeyelim, üzümü bize ayırın diyorlar. Geçen sene toptan kilosunu 500 liradan vermiştik.”

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Bin rakımda yetişiyor, talep yağıyor: Kilosu 600 lira - Resim: 17

“Bu sene perakende 600, toptan ise 550 lira civarında fiyat oluşmaya başladı."

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