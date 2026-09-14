Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Akaryakıta bir zam daha geliyor: Motorinde korkulan oluyor

Akaryakıta bir zam daha geliyor: Motorinde korkulan oluyor

Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatı salı gününden itibaren değişecek. Rakam ortaya çıktı. Motorinde korkulan oluyor.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.

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Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.

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Söz konusu zammın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının 96 lira seviyesine yaklaşacağı belirtiliyor.

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MOTORİNDE 100 LİRA SENARYOSU

Motorin fiyatlarında ekim ayında yapılması beklenen yaklaşık 3 liralık ÖTV zammı da hesaplara dahil edildiğinde, litre fiyatının 100 lira seviyesini aşabileceği değerlendiriliyor.

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Sektör kaynakları, yapılması beklenen zammın motorin fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıyabileceğine dikkat çekiyor.

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Ancak zam oranının ne kadarının pompa fiyatlarına yansıtılacağı henüz netlik kazanmadı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,26 TL, motorinin litre fiyatı 89,01 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.

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İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 80,12 TL, motorin 88,87 TL, LPG ise 34,39 TL'den satılıyor.

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Ankara'da benzin 81,25 TL, motorin 90,16 TL, LPG 35,09 TL seviyesinde bulunuyor.

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İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 81,52 TL, motorin 90,43 TL, LPG 34,99 TL seviyesinde.

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