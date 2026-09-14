Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir zam beklentisi gündeme geldi.
Akaryakıta bir zam daha geliyor: Motorinde korkulan oluyor
Akaryakıt fiyatlarında yeni zam beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatı salı gününden itibaren değişecek. Rakam ortaya çıktı. Motorinde korkulan oluyor.Dilek Taşdemir
Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatına salı gününden itibaren 6 lira 62 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Söz konusu zammın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının 96 lira seviyesine yaklaşacağı belirtiliyor.
MOTORİNDE 100 LİRA SENARYOSU
Motorin fiyatlarında ekim ayında yapılması beklenen yaklaşık 3 liralık ÖTV zammı da hesaplara dahil edildiğinde, litre fiyatının 100 lira seviyesini aşabileceği değerlendiriliyor.
Sektör kaynakları, yapılması beklenen zammın motorin fiyatlarını tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıyabileceğine dikkat çekiyor.
Ancak zam oranının ne kadarının pompa fiyatlarına yansıtılacağı henüz netlik kazanmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 80,26 TL, motorinin litre fiyatı 89,01 TL, LPG'nin litre fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor.
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 80,12 TL, motorin 88,87 TL, LPG ise 34,39 TL'den satılıyor.
Ankara'da benzin 81,25 TL, motorin 90,16 TL, LPG 35,09 TL seviyesinde bulunuyor.
İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 81,52 TL, motorin 90,43 TL, LPG 34,99 TL seviyesinde.