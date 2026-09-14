MasterChef'te geceye damga vuran eleme: Hayallerine veda eden isim belli oldu

İLK TURDA POTADAN KİMLER ÇIKTI?

MasterChef Türkiye'nin dün gece yayınlanan bölümünde eleme heyecanı ekranlara geldi. Bu hafta eleme potasında Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan yer aldı. Şefler, ilk turda sekiz yarışmacıdan yaratıcılıklarını kullanarak yemek hazırlamalarını istedi. Yarışmacıların ana ürünü ise mürdüm eriği oldu.

Yarışmacılara yemeklerini hazırlamaları için 45 dakika süre verildi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in belirlediği sürenin başlamasıyla birlikte yarışmacılar mutfakta hünerlerini sergiledi ve birbirinden farklı tabaklar hazırladı. Şeflerin tadım ve değerlendirmesinin ardından Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan eleme potasından çıkmayı başardı. Kalan dört yarışmacı ise kader turunda mücadele etmek üzere siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.