MasterChef Türkiye'de haftanın elenen yarışmacısı, 13 Eylül Pazar gecesi gerçekleştirilen zorlu eleme oyunlarının ardından belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bir eleme gecesi daha geride kaldı.
MasterChef'te geceye damga vuran eleme: Hayallerine veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye’de haftanın eleme gecesinde tansiyon yükseldi. Sekiz yarışmacının mücadelesinde dört isim potadan çıktı. Finalde karşılaşan iki isimden biri, gecenin sonunda hayallerine veda etti. İşte detaylar...Kaynak: Haber Merkezi
Bu hafta eleme potasına giren Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan, yarışmada kalabilmek için iki aşamalı mücadele verdi. Yaratıcı yemek turunun sonunda hazırladıkları tabaklarla şeflerden daha yüksek değerlendirme alan Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan potadan çıkarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Diğer dört yarışmacı ise kader turunda yeniden tezgah başına geçti.
İşte, 13 Eylül 2026 Pazar günü MasterChef Türkiye'de elenen yarışmacı ve gecenin ayrıntıları...
İLK TURDA POTADAN KİMLER ÇIKTI?
MasterChef Türkiye'nin dün gece yayınlanan bölümünde eleme heyecanı ekranlara geldi. Bu hafta eleme potasında Cansu, Emre, Armağan, Tolgahan, Şadi, Recep, Nilay ve Batuhan yer aldı. Şefler, ilk turda sekiz yarışmacıdan yaratıcılıklarını kullanarak yemek hazırlamalarını istedi. Yarışmacıların ana ürünü ise mürdüm eriği oldu.
Yarışmacılara yemeklerini hazırlamaları için 45 dakika süre verildi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in belirlediği sürenin başlamasıyla birlikte yarışmacılar mutfakta hünerlerini sergiledi ve birbirinden farklı tabaklar hazırladı. Şeflerin tadım ve değerlendirmesinin ardından Armağan, Nilay, Şadi ve Tolgahan eleme potasından çıkmayı başardı. Kalan dört yarışmacı ise kader turunda mücadele etmek üzere siyah önlüklerini giyerek yeniden tezgah başına geçti.
MASTERCHEF'TE ELENEN KİM OLDU?
Yaratıcılık turunda potadan çıkamayan Recep, Cansu, Emre ve Batuhan, ikinci etapta şef tabağını hazırlamak için mücadele etti. Şefler bu turda yarışmacılardan Danilo Şef'in tekniğini anlattığı 'fıletto dı manzo con pure dı patate' tabağını hazırlamalarını istedi.
Yarışmacılara bu etap için de 45 dakika süre verildi. Sürenin tamamlanmasının ardından hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sunan yarışmacılar, değerlendirme sonucunu bekledi. Gecenin sonunda finale kalan iki isim Cansu ve Emre oldu.
Şeflerin son değerlendirmesinin ardından MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Cansu olarak açıklandı. Böylece Cansu, 13 Eylül 2026 Pazar gecesi yarışmaya veda eden isim oldu.