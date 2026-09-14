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Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe Gaziantep FK'ya konuk oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak zorlu maçta Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK'nın 7, Fenerbahçe'nin ise 6 puanı bulunuyor.

İSMAİL KARTAL'DAN LUKAKU SÜRPRİZİ

İsmail Kartal, Gaziantep FK karşısında Vedat Muriqi yerine Romelu Lukaku'ya ilk 11'de şans verdi. Böylelikle Belçikalı yıldız sarı lacivertli formayla ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda görev aldı.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil

Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku.

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE CANLI ANLATIM

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını karşılaşmanın başlama vuruşundan itibaren bu sayfadan takip edebilirsiniz.