Kaynak: İHA

Türkiye Satranç Federasyonunda (TSF) gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Enes Efendioğlu başkanlığa seçildi.

Fethi Apaydın'ın görevden alınmasının ardından Ankara'da bir otelde düzenlenen 11. Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na 192 delege katıldı.

Genel kurulda faaliyet ve denetleme kurulu raporlarının okunmasının ardından raporlar ibra edildi. Tek adayla gerçekleştirilen seçimde kullanılan 145 oyun 131'ini alan Enes Efendioğlu başkan seçilirken, 14 oy geçersiz sayıldı.

'1.8 MİLYON LİSANSLI SPORCU VAR'

Seçimin ardından Enes Efendioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Buraya gelen, katılan bütün delegelerimize öncelikle teşekkür ediyorum. Satrançta önümüzdeki 2 yıl boyunca inşallah güzel bir dönem olacak. Satranç sporuna ülkemizde hem Cumhurbaşkanımızın hem Gençlik ve Spor Bakanımızın verdiği desteklerle bu zamana kadar büyük atılımlar yapılmıştı. Ülkemizde şu anda 1,8 milyon lisanslı satranç sporcusu var.

'EYLEM PLANLARIMIZ ÜZERİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ'

Bizim aslında çok geniş bir satranç tabanımız var. Bu tabanı inşallah şampiyon sporcular yetiştirecek şekilde özel programlarla zenginleştirmek, milli takımlarımıza özel destekler hayata geçirebilmek, okullarımızda, gençlik merkezlerimizde satrancın daha da yaygınlaşması ve profesyonel satranççılar yetişmesi için özel çalışmalar yapmak gayesindeyiz.

Farklı bir yaklaşım olarak biz bugünkü genel kurulda bütün delegelerimize 2 yıllık eylem planımızı hazırlayıp, genel kurulun başında herkesin sunumuna sunduk. Dolayısıyla bugün itibarıyla eylem planımız üzerine doğrudan çalışmaya başlayacağız. Burada bulunan tüm dostlarımıza, tüm delegelerimize teşekkür ediyoruz"

'MİLLİ SPORCULARIMIZ SADECE SATRANÇLA İLGİLENSİNLER'

Milli takımın Özbekistan'daki Satranç Olimpiyatları'na hazırlandığını belirten Efendioğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Buraya yönelik olarak milli takımlarımız belirlendi. 5 gün içerisinde artık oraya seyahat ediyor oluyor olacaklar. Bizim açımızdan çok önemli bir süreç. Milli takımlar, bizim eylem planımız içerisinde de ana başlıklardan birisini oluşturuyor.

Biz diyoruz ki; milli sporcularımız sadece satrançla ilgilensinler, sponsorlukla, farklı mali kaygılarla ilgilenmek veya bunları düşünmek zorunda kalmasınlar. Bunun için özel destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Eylem planımız içerisinde de hareket planımız içerisinde de yer alıyor.

Hayata geçireceğimiz bu destek paketleriyle beraber sporcularımızın hem eğitim hayatlarının hem mali konularda hem de satrançla alakalı çalışmalarının, eğitim süreçlerinin desteklenmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz"