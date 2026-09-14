Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Araç muayene sistemi TURKA'da bir ilk

Araç muayene sistemi TURKA'da bir ilk

Türkiye’de 2027-2047 yıllarını kapsayacak yeni araç muayene dönemi öncesinde hazırlıklar sürüyor. TURKA’nın yeni nesil muayene sistemi ilk kez deneyimlendi. İşte milyonlarca sürücüyü ilgilendiren muayenenin detayları...

Kaynak: Diğer
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Türkiye’de milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren araç muayene hizmetlerinde 2027 yılı itibarıyla büyük bir değişim başlıyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2027-2047 yıllarını kapsayan 20 yıllık ikinci imtiyaz dönemi sözleşmelerinin 30 Temmuz 2026’da imzalandığı açıklanmıştı.

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İhaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan TURKA, Türkiye’deki araç muayene hizmetlerini devralmaya hazırlanıyor.

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Yeni dönemde yalnızca işletmeci değişmeyecek; istasyon sayısının artırılması, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve vatandaş odaklı yeni uygulamaların devreye alınması hedeflenecek.

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2027’de başlayacak olan yeni sistem öncesinde otomobil gazetecisi ve içerik üreticisi Doğan Kabak, dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

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Kabak, bu kez bir performans testi için değil, yeni nesil araç muayenesini deneyimlemek amacıyla BMW’nin özel performans modellerinden M5 CS ile muayene istasyonuna gitti.

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Araç muayene sistemi TURKA'da bir ilk - Resim: 7

Süreci adım adım kamerasıyla görüntüleyen gazeteci, sürücülerin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı yeni düzenin dikkat çekici ayrıntılarını paylaştı.

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MİLYONLARCA SÜRÜCÜYÜ İLGİLENDİREN DENEYİM

Yaklaşık 20 yıldır uygulanan mevcut düzenin yerini alacak TURKA sisteminin saha uygulamasını görüntüleyen Kabak, lüks ve özel bir otomobille Türkiye yollarındaki milyonlarca araç sahibinin gelecekteki muayene sürecini test etmiş oldu.

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Hazırlanan içerik, önümüzdeki 20 yıl boyunca uygulanacak teknolojik ve operasyonel altyapının sahada nasıl işleyeceğine dair önemli ipuçları sundu.

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