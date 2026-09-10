Kaynak: AA

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Göztepe ISONEM, yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk hedefiyle sürdürüyor.

Bornova Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününde teknik heyet ve Genel Menajer Onur Cumhur Aksoy basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programın ardından oyuncular ve teknik heyet katalog çekimlerine katıldı.

Genç ve dinamik bir kadro oluşturduklarını belirten Onur Cumhur Aksoy'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu sezon iddialıyız, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor maçıyla sezona başlıyoruz. Tüm taraftarımızı da maçlara bekliyoruz. Yabancılar dahil tüm oyuncular kendi yaş gruplarında milli olan, altyapılarda büyük potansiyel beklenen oyuncular. Göztepe'nin ve oyuncularımızın yeri Süper Lig."

İÇ SAHADA TARAFTAR DESTEĞİ VURGUSU

Aksoy, Göztepe'nin iç sahada maç kaybetmek istemediğini belirtirken şampiyonluk yolunda taraftar desteğinin önemine dikkat çekti.

Sarı-kırmızılıların Başantrenörü Nehir Berk de yeni sezondaki hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirtti.

Nehir Berk'in açıklamaları şu şekilde:

"Taraftarımız bize çok büyük güç kattı. Bu sezon hedefimiz büyük, Süper Lig'de olmak istiyoruz. Bunun için gereken çalışmaları yaptık. Çok iyi bir kadro kurduk. Sezon öncesini çok verimli geçirdik."

İLK RAKİP KAHRAMANMARAŞ

Göztepe ISONEM, yeni sezonun ilk maçında 12 Eylül Cumartesi günü Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

Başantrenör Nehir Berk, sezona taraftarlarının önünde galibiyetle başlamak istediklerini ifade etti.