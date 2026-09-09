UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Roma ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe Roma maçına hazır - Resim : 1

ANTRENMAN DİNAMİK ISINMAYLA BAŞLADI

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Futbolcular çalışmaya dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Basına kapalı bölümde ise Roma karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

İsmail Kartal'dan Roma'ya özel taktik: Basın toplantısında tüyo verdiİsmail Kartal'dan Roma'ya özel taktik: Basın toplantısında tüyo verdiSpor

FENERBAHÇE-ROMA MAÇI YARIN

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavında yarın sahasında İtalyan temsilcisi Roma'yı ağırlayacak. Fenerbahçe-Roma karşılaşması saat 19.45'te başlayacak.