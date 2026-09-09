Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi göndermesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şort sponsorluğu anlaşmasında flaş açıklamalarda bulundu. Özbek, ''Hiç kimse merak etmesin, Salı günü stadyumumuzda Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Başkalarının kıskanarak baktığı yerde yine biz olacağız'' diyerek Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.