Ev yaşamında büyük kolaylık sağlayan uzatma kabloları, hatalı kullanım durumunda ciddi bir yangın tehlikesine dönüşebiliyor. Yüksek akım çeken elektrikli ev aletlerinin kontrolsüz biçimde bu kablolara bağlanması, kablo kılıfının aşırı ısınarak erimesine ve alev almasına neden olabiliyor.
Uzatma kablosu kullananlar dikkat: Bu 3 cihazı asla takmayın
Uzatma kabloları evlerde hayatı kolaylaştırırken yanlış kullanım ciddi riskler doğurabiliyor. Bazı elektrikli cihazlar ise yüksek enerji tüketimi nedeniyle kabloları aşırı ısıtarak yangına davetiye çıkarabiliyor. Uzmanlar, olası kazaların ve yangınların önüne geçmek için önemli uyarılarda bulunuyor.Kaynak: Diğer
BU ÜÇ CİHAZI ASLA UZATMA KABLOSUNA BAĞLAMAYIN
Yüksek enerji tüketimiyle öne çıkan bazı cihazlar, standart uzatma kablolarının taşıma kapasitesini aşarak ciddi risk oluşturabiliyor. Yangın tehlikesini artıran ve doğrudan duvardaki prize takılması gereken başlıca cihazlar şöyle:
ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI (SU ISITICI / SU ISITICI CİHAZLAR): Yaklaşık 3000 Watt güç tüketen su ısıtıcıları, uzatma kablosunun kısa sürede aşırı ısınmasına neden olabilir.
ELEKTRİKLİ ISITICILAR: 3000 Watt ve üzerindeki yüksek güç ihtiyacı nedeniyle uzatma kablosuna bağlandığında kablo izolasyonunun erimesine ve yangın riskinin artmasına yol açabilir.
EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ: 800 ile 1500 Watt arasında değişen enerji tüketimleri nedeniyle bu mutfak cihazları da uzatma kablolarını aşırı yükleyebilen ürünler arasında bulunuyor.
AŞIRI ISINMAYA KARŞI UZMAN TAVSİYELERİ
Uzmanlar, kaza ve yangın riskini en aza indirmek için uzatma kablosu kullanırken bazı temel kurallara mutlaka uyulması gerektiğini belirtiyor:
KABLOYU MAKARA ŞEKLİNDE BIRAKMAYIN: Kullanım sırasında uzatma kablosunun sarılı halde kalması, oluşan ısının tek bir noktada birikmesine ve yangın riskinin artmasına neden olabilir. Kabloyu kullanırken daima tamamen açın.
GÜVENLİK SERTİFİKALI ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN: Güvenlik damgası ve entegre sigorta koruması bulunmayan, menşei belirsiz ve düşük kaliteli kabloları kullanmaktan kaçının.
HASARLI KABLOYU TAMİR ETMEYİN, YENİLEYİN: Aşınmış, üzerinde yanık izleri bulunan veya priz yuvaları gevşemiş kabloları izolasyon bandıyla onarmaya çalışmak güvenli değildir. Bu tür ürünler doğrudan yenileriyle değiştirilmelidir.