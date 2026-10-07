Uzatma kablosu kullananlar dikkat: Bu 3 cihazı asla takmayın

AŞIRI ISINMAYA KARŞI UZMAN TAVSİYELERİ

Uzmanlar, kaza ve yangın riskini en aza indirmek için uzatma kablosu kullanırken bazı temel kurallara mutlaka uyulması gerektiğini belirtiyor:

KABLOYU MAKARA ŞEKLİNDE BIRAKMAYIN: Kullanım sırasında uzatma kablosunun sarılı halde kalması, oluşan ısının tek bir noktada birikmesine ve yangın riskinin artmasına neden olabilir. Kabloyu kullanırken daima tamamen açın.