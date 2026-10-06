Kaynak: AA

Kars'ın Kağızman ilçesinde doğanın milyonlarca yıl önce oluşturduğu bazalt sütunları, dağcıların keşif çalışmalarında öne çıkan bölgeler arasına girdi.

Karagüney köyü yakınlarında bulunan oluşumların geçmişi yaklaşık 6-7 milyon yıl öncesine uzanıyor. Volkanik faaliyetler sırasında yeryüzüne çıkan lavların Geç Miyosen döneminde soğumasıyla meydana gelen sütunlar, yalnızca sınırlı bir alanda görülüyor.

Beşgen ve altıgen prizmalara benzeyen kaya yapılarının özellikleri, "Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi"nde yayımlanan çalışmayla literatüre de taşındı.

Yaklaşık 1890 metre yükseklikte yer alan bölge, Kars ve Iğdır'dan gelen dağcıların yürüyüş programlarına girmeye başladı. Ekipler, bazalt sütunlarının bulunduğu alana yürüyerek ulaşırken bölgeyi yeni keşif güzergâhları arasında değerlendiriyor.

Iğdır Dağ Safarisi Kulübü üyesi Ali Öztürk, 10 kişilik ekiple gerçekleştirdikleri ziyarette bölgeyi incelediklerini belirtti.

Öztürk, AA muhabirine, yaptıkları inceleme sırasında yeni bir yürüyüş güzergâhı belirlediklerini anlattı. Bazalt sütunlarının jeolojik özellikleri ve görünümüyle dikkat çektiğini ifade eden Öztürk, oluşumların görülmesi gerektiğini söyledi.

Dağcıların farklı güzergâhlar keşfetmeyi sürdürdüğünü aktaran Öztürk, bazalt sütunlarının da bu açıdan önemli bir nokta olduğunu dile getirdi.

Amatör dağcı Hakan Duman ise doğal yollarla meydana gelen jeolojik yapıyı kendi rotalarına dahil ettiklerini belirterek, diğer dağcıları bölgeyi ziyaret etmeye çağırdı.