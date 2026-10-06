Kaynak: İHA

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan yazılımcı Mehmet Samyürek, hamile eşinin deprem sırasında yaşadığı paniği azaltabilmek için kendi imkânlarıyla bir alarm sistemi geliştirdi. Yaklaşık 100 liraya mal edilen sistem, telefona ulaşan deprem bildirimini evdeki alarma aktararak sarsıntı öncesinde uyarı veriyor.

Samyürek, bölgede meydana gelen depremlerin ardından hazır bir deprem bildirim uygulamasını geliştirdiği sistemle entegre etti. Telefona uyarı geldiğinde evde bulunan alarm devreye giriyor. Samyürek’in aktardığına göre sistem, depremin konumuna bağlı olarak yaklaşık 5 ila 10 saniye öncesinden uyarı verebiliyor.

ELEKTRİK KESİLİRSE DE ÇALIŞACAK

Olası bir deprem sırasında elektriklerin kesilebileceğini de hesaba katan Samyürek, sistemi titreşime duyarlı ve manuel olarak çalışabilecek şekilde tasarladı. Manuel sistemin yaklaşık 4.0 büyüklüğündeki sarsıntılarda alarm vermeye başladığını belirtti.

EŞİNİN KORKUSU FİKRİ ORTAYA ÇIKARDI

6 Şubat depremlerinde eşiyle birlikte hazırlıksız yakalandıklarını anlatan Samyürek, geçtiğimiz aylarda yaşanan başka bir depremde hamile eşinin büyük korku yaşadığını söyledi. Bunun üzerine deprem sırasında paniği azaltacak ve hazırlanmak için birkaç saniye kazandıracak bir sistem üzerinde çalışmaya başladı.

Samyürek, “Eşim hamile olduğu için çok korktu. Bunun üzerine deprem anındaki paniği azaltabilmek için böyle bir sistem tasarlamaya karar verdim” dedi.

MALİYETİ YAKLAŞIK 100 LİRA

Yazılımını kendisi hazırladığı için bu alanda herhangi bir ücret ödemediğini belirten Samyürek, sistem için gerekli parçaları hırdavatçılardan temin etti. Alarm düzeneğinin toplam maliyetinin yaklaşık 100 lira olduğunu ifade eden Samyürek, amaçlarının deprem uyarısı geldiğinde paniğe kapılmadan hareket edebilmek için kısa da olsa zaman kazanmak olduğunu söyledi.