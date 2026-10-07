Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleri buluşmasında açıklamalarda bulunuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile yan yana otura Erdoğan, sözlerine "İzmir bugün bir başka, daha coşkulu" diyerek başladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum. Şahsıma yönelik açıklamalarına teşekkür ediyorum. Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum

"MUHALEFET YERİ GELDİĞİNDE SAVAŞ BALTALARINI KENARA KOYABİLMELİ"

İşleyen bir demokrasi için iktidar kadar muhalefetin de ne yaptığı, nasıl davrandığı önemlidir. Muhalefet yeri geldiğinde savaş baltalarını kenara koyabilmeli. Meclis açılışındaki nezaket yoksunu tavıra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyoruz

ERDOĞAN'DAN ENFLASYON İTİRAFI

Maalesef bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarını en olumsuz hissettiğimiz alanlardan biri enflasyondur. Savaşın yıllık enflasyona etkisi 7 puan bandında. Enflasyonda arzu ettiğimiz noktada değiliz

FON VURGUNU

Şunu herkes bilsin ki milletin hakkında girenler bunun hesabını hem Türk mahkemelerine hem de yaradana verecektir

Cemil Tugay'dan ilk açıklama:

Ülkeme hizmet için siyasete girdim. 7,5 yıldır belediye başkanıyım. Görev sürem boyunca tüm hemşehrilerimize, kimseyi ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza sahip çıktım. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu.

İzmir'e hizmet etmek şereftir. Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulun, çiftçinin yanında olmak için buradayız. Kimsesizlerin kimsesi, büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıştırmadan, kutuplaştırmadan arınmış bir siyasetle sahada olacağız.

AK Parti, kimsesizlerin kimsesidir. Bu sözler, Türkiye’nin son 25 yılına damga vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleridir