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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci ve doğa savunucusu Hakan Tosun’un ölümüne ilişkin davanın dördüncü ve karar duruşması bugün Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Karar duruşmasında taraf avukatların son savunmaları alındı.Adliye binası çevresinde ve duruşma salonunun bulunduğu katta yoğun güvenlik önlemleri alınırken, duruşma salonunun önünde çevik kuvvet polisi konuşlandırılmıştı. Duruşma salonuna Hakan Tosun’un ailesi, avukatlar ve siyasetçilerin yanı sıra yalnızca dört gazeteci alındı. Diğer basın mensupları ve izleyiciler için ek salonda SEGBİS sistemi açıldı.

Savunmaların ardından son sözleri sorulan sanıklar Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin beraatlerini talep ettiğini söyledi. Aranın ardından duruşmada mahkeme kararını açıkladı.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Gazeteci Hakan Tosun'u darbederek öldüren Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'e "kasten öldürme" suçundan indirimsiz müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların olay sırasında iddia ettikleri haksız tahrik savunmalarını yerinde bulmayarak Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 29. maddesindeki haksız tahrik indirimini ve takdiri indirim nedenlerini düzenleyen TCK'nin 62. maddesindeki "iyi hal" indirimini uygulamadı. Her iki sanığın da tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci ve belgeselci Hakan Tosun, 10 Ekim 2025 gecesi İstanbul Esenyurt'ta ailesinin evine doğru yürüdüğü anda sokak ortasında saldırıya uğramıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarında; motosikletle gelen şüpheliler tarafından darbedilen ve yere düşmesine rağmen tekmelenmeye devam eden Tosun, ağır yaralı halde yol kenarında bulunmuştu.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen Tosun’un, kafatası ve yüz kemiklerindeki kırıklara bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenmişti. Yoğun bakımda üç gün yaşam mücadelesi veren gazeteci, 13 Ekim 2025 tarihinde yaşamını yitirmişti.

Soruşturmada gözaltına alınan Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan 11 sayfalık iddianamede sanıkların kasten adam öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

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