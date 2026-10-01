Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye genelinde yaşanan fon ve yatırım mağduriyetlerine bir yenisi daha eklendi. Sistemde birikimlerini kaybeden ve ailesine karşı zor durumda kaldığını belirten bir vatandaş, sosyal medyada paylaştığı feryat dolu video ile gündeme geldi.

Eşinin ve çocuğunun yüzüne bakamadığını vurgulayan mağdur vatandaş, yaşadığı utancı ve çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Bu videoyu çekerken yüzümü gizledim. Çünkü oğlum, oğlumun arkadaşları görüp de utanmasın diye... Utancımdan ne çocuğumun yüzüne bakabiliyorum ne de eşimin yüzüne bakabiliyorum. Eşimle aynı evin içinde 15 gündür hiç konuşmuyoruz."

"DEVLET GARANTİSİNDE DEDİM, YILLARDIR AK PARTİ'YE OY VERDİK"

Yatırımı yaparken kamu kurumlarının denetimine güvendiğini ve eşini de bu şekilde ikna ettiğini belirten vatandaş, yıllardır iktidar partisini desteklediklerini ifade etti:

"Eşime 'Devlet garantisinde' dedim. 'SPK denetimi var, TEFAS satıyor' dedim. 'Güvenilir mi?' dedi, 'Güvenilir aşkım' dedim, 'Yatıralım' dedim. Oradan ufak gelir gelirse oğlumuza harçlık göndeririz dedim. Tamam o zaman yatıralım dedi. Yıllardır AK Parti'ye oy veren insanlarız. Ailece hiç pişman olmadık da değiliz de..."



"73 YAŞINDAKİ BABAM 'CUMHURBAŞKANI SİZİ MAĞDUR ETMEZ' DİYOR"

Yaşanan kaybın ardından aile büyüklerinin de büyük bir üzüntü içinde olduğunu aktaran mağdur, ailesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan inancını sürdürdüğünü ancak ödemeler nedeniyle çaresiz kaldıklarını belirtti:

"Bir hafta önce annemin, babamın da haberi oldu. Babam 73 yaşında, onlar da uyuyamaz durumda. Haberleri izleyip izleyip geliyorlar. 'Üzülme oğlum, Cumhurbaşkanımız paranızı verecek, sizi mağdur bırakmaz' diyor. Ben de öyle düşünüyorum ama bu ay kira ödemelerim geldi. Kartlarımın ödemeleri geldi. Oğluma para gönderemedim. Bir haber gelse, 'Ana paranızı vereceğiz' dese, vallahi evde bayram havası yaşanır."

"BİZ SENDEN VAZGEÇMEDİK, SİZ DE BİZDEN VAZGEÇMEYİN"

Gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğrudan seslenen vatandaş, ana paralarının kurtarılması için devlet yetkililerinden yardım talep etti:

"Biz senden vazgeçmedik Başkanım. Siz de bizden vazgeçmeyin Sayın Cumhurbaşkanım. Biz ülkesini seven insanlarız. Ülkemize yapalım yatırımımızı..."