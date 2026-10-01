Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla düzenlenen program başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılının açılışı için geldiği TBMM'de resmi törenle karşılandı.
ERDOĞAN ASKERLERİ SELAMLADI
Resmi karşılama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasındaki askerleri selamladı.
Erdoğan daha sonra beraberindeki isimlerle birlikte Meclis binasına doğru yürüdü.
MECLİS BİNASINA GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından alanda bulunan katılımcılarla bir süre sohbet etti.
Karşılama programının tamamlanmasının ardından Erdoğan, 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılışı kapsamında TBMM binasına geçti.