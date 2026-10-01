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Kamuoyunda tartışılmaya devam eden fon dolandırıcılığı soruşturmasının mağdurlarından 78 yaşındaki Rahime Yüceer’e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giriş yasağı getirildi.

'BİZİM PARALARIMIZI SİLKELEDİLER'

Eşini kaybettikten sonra yalnız yaşayan ve sekiz yıl boyunca ev alma hayaliyle vadeli hesapta para biriktiren Yüceer, bankanın yönlendirmesiyle parasını söz konusu fona yatırarak tüm birikimini kaybetmişti.

Mağduriyetini CHP milletvekillerinin TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaşan Yüceer, eğitimli biri olmasına rağmen tuzağa düşürüldüğünü belirterek, "Bizim paralarımızı silkelediler. Sabaha kadar uyumuyorum, elim gözüm şişti. İsyan ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

MECLİS YASAĞI GETİRİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, bu açıklamaların ardından Yüceer'in Meclis'e girişinin engellenmesi siyasetin gündemine taşındı. Uygulanan yasağa sert tepki gösteren CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Başkanlığı'ndan resmi bir açıklama talep ederek, "Bu yasak, Meclis’teki toplantıda konuştuğu ve bizi ziyaret ettiği için mi getirildi?" sorusunu yöneltti.