Kaza bugün öğle saatlerinde Çaykara-Uzungöl karayolu Atatürk Caddesinde meydana geldi. Hatalı sollama sonrasında otomobil sürücüsü E.T.'nin (36) kullandığı araç, karşı yönden gelen tur minibüsü ile çarpıştı. Kazada Arap uyruklu A.J.A. (27) ve D.A. (27) ile B.Y. (49) ve M.T (12) yaralandı. Yaralılar Of ve Araklı'daki hastanelerde tedavi altına alınırken, kaza anı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Fon mağduru Erdoğan'a yakındı: Son pişmanlık fayda edecek mi? Borsa ve fon yatırımlarında birikimlerini kaybeden mağdur bir vatandaş, yüzünü gizleyerek çektiği video ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Aile hayatının altüst olduğunu belirten mağdur, "Siz de bizden vazgeçmeyin Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerini kullandı.