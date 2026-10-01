Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Amasya ve Tokat dışında) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026)
Meteoroloji'nin 1 Ekim raporuna göre bugün gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yağışlar sabah Marmara'nın güneyinde, İç Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda başlarken, öğle saatlerinde batıda şiddetli fırtına eşliğinde Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz'de yayılacak.Gül Devrim Koyun
HAVA SICAKLIĞI
Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
06:00 - 12:00
Günün ilk saatlerinde yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de rüzgarın saatte 40-60 km ve 50-70 km hıza ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ege kıyılarında (İzmir, Manisa çevresi), Akdeniz sahil şeridinde ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlıyor. İç Anadolu ve Batı Karadeniz genelinde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü gözlemleniyor.
12:00 - 18:00
Günün orta saatlerinde yağışlar ve rüzgar etki alanını genişletiyor. Marmara Bölgesi genelinde saatte 40-60 km ve Kıyı Ege ile Çanakkale-Balıkesir hatlarında 50-70 km hıza ulaşan sert rüzgarlar devam ediyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde kuvvetli yağış uyarıları göze çarpıyor. Akdeniz kıyı şeridi boyunca da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar gün boyu şiddetini artırarak sürüyor.
18:00 - 00:00
Akşam saatlerine gelindiğinde, Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa civarı) gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetleniyor. Kuzeybatıdan esen sert rüzgarlar (40-70 km/sa) etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkenin doğusunda ise Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevresi ile Kilis ve Hatay hattında kuvvetli yağışlar etkili olmaya devam ederken, İç Anadolu Bölgesi hafif parçalı bulutlu seyrini koruyor.
00:00 - 06:00
Gece saatlerinde batıdaki rüzgar şiddetini korurken, Marmara’nın batısı ile Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, Hatay), Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Yağışlı hava kütlesi Doğu Anadolu’nun en doğu sınırından çekilmeye başlarken, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve daha sakin bir hava hakim oluyor.
1 Ekim Perşembe bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.