Yeniçağ Gazetesi
01 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026)

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026)

Meteoroloji'nin 1 Ekim raporuna göre bugün gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak. Yağışlar sabah Marmara'nın güneyinde, İç Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda başlarken, öğle saatlerinde batıda şiddetli fırtına eşliğinde Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz'de yayılacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, (Amasya ve Tokat dışında) Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

1 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

2 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 3

RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

3 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 4

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Trakya'nın kuzeyi, Akdeniz, Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzeydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Marmara ve Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 6

06:00 - 12:00

Günün ilk saatlerinde yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de rüzgarın saatte 40-60 km ve 50-70 km hıza ulaşan kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ege kıyılarında (İzmir, Manisa çevresi), Akdeniz sahil şeridinde ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini göstermeye başlıyor. İç Anadolu ve Batı Karadeniz genelinde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü gözlemleniyor.

6 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 7

12:00 - 18:00

Günün orta saatlerinde yağışlar ve rüzgar etki alanını genişletiyor. Marmara Bölgesi genelinde saatte 40-60 km ve Kıyı Ege ile Çanakkale-Balıkesir hatlarında 50-70 km hıza ulaşan sert rüzgarlar devam ediyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin büyük bölümünde kuvvetli yağış uyarıları göze çarpıyor. Akdeniz kıyı şeridi boyunca da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar gün boyu şiddetini artırarak sürüyor.

7 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 8

18:00 - 00:00

Akşam saatlerine gelindiğinde, Marmara Bölgesi’nde (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa civarı) gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetleniyor. Kuzeybatıdan esen sert rüzgarlar (40-70 km/sa) etkisini sürdürmeye devam ediyor. Ülkenin doğusunda ise Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevresi ile Kilis ve Hatay hattında kuvvetli yağışlar etkili olmaya devam ederken, İç Anadolu Bölgesi hafif parçalı bulutlu seyrini koruyor.

8 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 9

00:00 - 06:00

Gece saatlerinde batıdaki rüzgar şiddetini korurken, Marmara’nın batısı ile Doğu Akdeniz (Adana, Mersin, Hatay), Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Yağışlı hava kütlesi Doğu Anadolu’nun en doğu sınırından çekilmeye başlarken, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve daha sakin bir hava hakim oluyor.

9 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 10

1 Ekim Perşembe bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

10 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 11

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

11 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 12

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 13

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

13 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 14

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

14 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 15

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

15 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 16

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 17

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

17 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 18

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 19

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

19 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 20

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 21

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

21 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 22

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 23

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların bölgenin kuzeydoğusu ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

23 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 24

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

24 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 25

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

25 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 26

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, batısında yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

26 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 27

DENİZLERDE HAVA

Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ve Marmara’da fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

27 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 28

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu akşam saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

28 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 29

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

29 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 30

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, gece saatlerinden itibaren 6 ila 8, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

30 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 31

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

31 32
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli rüzgar ve 62 ilde gök gürültülü sağanak yağış geliyor (1 Ekim 2026) - Resim: 32

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

32 32
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro