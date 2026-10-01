Yıllardır evlerimizin demirbaşı olan, duvarları işgal edip toz yuvasına dönüşen klasik kalorifer petekleri bir bir sökülüyor.
Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm
Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber ısınma maliyetleri ve ev içi konfor yeniden en önemli gündem maddemiz oldu. Ancak son günlerde pek çok evde oldukça dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor: Klasik kalorifer petekleri bir bir sökülüyor.Kaynak: Diğer
Ev sahipleri, hem yaşam alanlarını genişleten hem de ciddi enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil ısıtma sistemlerine geçiş yapıyor.
Dış basında yer alan verilere göre bu radikal değişimin arkasında gelişen iklimlendirme teknolojileri yatıyor.
Uzmanlara göre, yerden ısıtma ve süpürgelik tipi ısıtıcılar artık eski binalardaki tadilatlarda bile ilk tercih konumunda.
Klasik radyatörlerin evi ısıtmak için 65-70 derecelik sıcak suya ihtiyaç duymasına karşın, bu yeni sistemler 35-40 derecelik suyla tüm evi eşit ve homojen şekilde ısıtabiliyor.
Düşük sıcaklıklardaki bu yüksek performans, kombi ve ısı pompalarının çok daha az enerji harcamasına olanak tanıyor.
Elde edilen bu enerji tasarrufu, faturaları hafifletirken evdeki yaşam kalitesini de zirveye taşıyor.
Eski petekler ısınan havayı doğrudan tavana doğru iterek zeminin soğuk kalmasına sebep olurken, yeni sistemler ısıyı tabandan eşit dağıtarak maksimum konfor sunuyor.
Bu dönüşümü gerçekleştirenler, doğalgaz ve elektrik faturalarında yüzde 25 ila yüzde 35 oranında düşüş görüyor.
Ayrıca pencerelerin altını kaplayan koca peteklerin ortadan kalkmasıyla eşyalar çok daha özgürce yerleştirilebiliyor; azalan toz uçuşması ise özellikle alerjisi olanlar için çok daha temiz ve hijyenik bir hava anlamına geliyor.
Çevre dostu yeşil sistemler ve ısı pompalarının popülerleşmesi, peteklere olan vedayı daha da hızlandırdı.
Düşük sıcaklıklarda yüksek verimle çalışan ısı pompaları, yüksek ısıya ihtiyaç duyan eski tip radyatörlerle uyum sağlayamıyor.
Bu nedenle tesisatını yenileyenler, sistemi bu yeni teknolojiye entegre ederek eski peteklerden tamamen kurtuluyor.
Uzmanlar, ilk kurulumda bir maliyet olsa da faturalardan edilen tasarruf sayesinde sistemin kendini sadece birkaç kış içinde amorti ettiğinin altını çiziyor.