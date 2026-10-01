Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm

Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm

Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber ısınma maliyetleri ve ev içi konfor yeniden en önemli gündem maddemiz oldu. Ancak son günlerde pek çok evde oldukça dikkat çekici bir dönüşüm yaşanıyor: Klasik kalorifer petekleri bir bir sökülüyor.

Kaynak: Diğer
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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 1

Yıllardır evlerimizin demirbaşı olan, duvarları işgal edip toz yuvasına dönüşen klasik kalorifer petekleri bir bir sökülüyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 2

Ev sahipleri, hem yaşam alanlarını genişleten hem de ciddi enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil ısıtma sistemlerine geçiş yapıyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 3

Dış basında yer alan verilere göre bu radikal değişimin arkasında gelişen iklimlendirme teknolojileri yatıyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 4

Uzmanlara göre, yerden ısıtma ve süpürgelik tipi ısıtıcılar artık eski binalardaki tadilatlarda bile ilk tercih konumunda.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 5

Klasik radyatörlerin evi ısıtmak için 65-70 derecelik sıcak suya ihtiyaç duymasına karşın, bu yeni sistemler 35-40 derecelik suyla tüm evi eşit ve homojen şekilde ısıtabiliyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 6

Düşük sıcaklıklardaki bu yüksek performans, kombi ve ısı pompalarının çok daha az enerji harcamasına olanak tanıyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 7

Elde edilen bu enerji tasarrufu, faturaları hafifletirken evdeki yaşam kalitesini de zirveye taşıyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 8

Eski petekler ısınan havayı doğrudan tavana doğru iterek zeminin soğuk kalmasına sebep olurken, yeni sistemler ısıyı tabandan eşit dağıtarak maksimum konfor sunuyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 9

Bu dönüşümü gerçekleştirenler, doğalgaz ve elektrik faturalarında yüzde 25 ila yüzde 35 oranında düşüş görüyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 10

Ayrıca pencerelerin altını kaplayan koca peteklerin ortadan kalkmasıyla eşyalar çok daha özgürce yerleştirilebiliyor; azalan toz uçuşması ise özellikle alerjisi olanlar için çok daha temiz ve hijyenik bir hava anlamına geliyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 11

Çevre dostu yeşil sistemler ve ısı pompalarının popülerleşmesi, peteklere olan vedayı daha da hızlandırdı.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 12

Düşük sıcaklıklarda yüksek verimle çalışan ısı pompaları, yüksek ısıya ihtiyaç duyan eski tip radyatörlerle uyum sağlayamıyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 13

Bu nedenle tesisatını yenileyenler, sistemi bu yeni teknolojiye entegre ederek eski peteklerden tamamen kurtuluyor.

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Evlerdeki petekler tek tek sökülüyor: Doğalgaz faturasına kesin çözüm - Resim: 14

Uzmanlar, ilk kurulumda bir maliyet olsa da faturalardan edilen tasarruf sayesinde sistemin kendini sadece birkaç kış içinde amorti ettiğinin altını çiziyor.

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