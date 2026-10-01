Akaryakıt zamları pompaya yansıdı: Vatandaşlar isyan etti

Vatandaşın cebinden çıkıyor hep. Yüzü geçecek kesin de, yüzden aşağıda inmez gibi artık. Ya tabii herkes etkiliyor ya, aracı olsun olmasın. Araç fiyatlarını da etkiliyor, her şeyde aynen. Yakıt, üretim, tarım, her şey etkiliyor bu iş sisteme. Ondan çok zor ya. Asgari ücretin işi, emekliliğin işi çok zor.” ifadelerini kullandı.

Yakıt almak için istasyona gelen bir kadın vatandaş da akaryakıt fiyatlarındaki artışın tarım ve üretim maliyetlerine yansıyacağını belirterek, “Asgari ücretle çalışan kişinin arabası yok ki zaten. Değil tabii ki 3 gün sonra indirim gelir. Sonuçta tarım, yine mazot vs. ham maddeye zam geliyor. Bunların hepsi etkiliyor tabii ki.” dedi.