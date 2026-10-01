Kaynak: İHA

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde bir vatandaşın evinin odunluk bölümüne giren yılan, aile bireyleri dikkati neticesinde fark edildi.

Metrelerce uzunluktaki yılanı odunların arasında gören ev sakinleri büyük paniğe neden oldu.

Yılanı kendi imkanlarıyla çıkaramayan ve tehlikeli olabileceğini düşünen aile üyeleri, durumu itfaiye ekiplerine aktardı.

Bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geldi. İtfaiye erleri, odunlukta gizlenen yılanın yerini belirledi.

Özel yakalama aparatları kullanan ekipler, yılanı zarar vermeden ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden aldı.

Daha sonra yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.